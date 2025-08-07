https://1prime.ru/20250807/roskongress-860403939.html
Росконгресс призвал снизить налоговую нагрузку на нефтяной сектор
Росконгресс призвал снизить налоговую нагрузку на нефтяной сектор - 07.08.2025, ПРАЙМ
Росконгресс призвал снизить налоговую нагрузку на нефтяной сектор
России пора перестать относиться к своему нефтяному сектору как к "основной дойной корове", ему необходим новый налоговый маневр, предусматривающий снижение... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T04:16+0300
2025-08-07T04:16+0300
2025-08-07T04:16+0300
нефть
россия
экономика
рф
иран
сша
опек
wsj
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860403939.jpg?1754529362
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. России пора перестать относиться к своему нефтяному сектору как к "основной дойной корове", ему необходим новый налоговый маневр, предусматривающий снижение налоговой нагрузки и стимулирование инвестиций, говорится в докладе Росконгресса "Новая ценовая война на рынке нефти: геология, геополитика и финансы", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Остается надеяться на изменение внутренней экономической политики в России в сторону большего стимулирования нефтяной промышленности - пора уже переводить ее из категории "основной дойной коровы" в статус нуждающейся в поддержке. Речь идет не только о снижении размера ставки и вывода курса рубля к более адекватным реалиям экономики уровням 90-100 за доллар - это все задачи для ЦБ - но и о необходимости нового "налогового маневра" в сторону снижения нагрузки и стимулирования инвестиций", - говорится в докладе.
Авторы доклада полагают, что на мировом рынке нефти начинается новая ценовая война, которая продлится ближайшие полтора-два года и приведет к снижению мировых цен и к сокращению добычи нефти в США и некоторых странах ОПЕК+. "Глобальные последствия ценовой войны выльются в сокращение инвестиций в новые нефтяные проекты, что в долгосрочной перспективе может привести к дефициту предложения и новому циклу роста цен", - говорится в документе.
Санкционные ограничения мешают России участвовать в этой войне. Более того, в итоге она рискует сократить свою долю на мировом рынке, предупреждают эксперты.
"РФ могла бы участвовать в гонке экспортеров, но у нас нет таких возможностей увеличения добычи и экспорта из-за санкций и логистических ограничений. Мы сможем сохранить свою долю на рынках Китая, Индии и Турции (части Юго Восточной Европы), но ценой большего дисконта. С другой стороны, у нас есть опция девальвации рубля для снижения себестоимости добычи, чего нет у стран Персидского Залива и США", – говорится в документе.
"При этом не исключен вариант, что пока российская нефтянка сталкивается с ударом санкционного давления, запретительно высоких ставок и крепкого рубля от ЦБ РФ и тяжелого налогового бремени, Иран попытается договориться с Трампом и полноценно вернуться на рынок. Конечно, в том регионе всегда может вновь подскочить геополитический риск - по утечкам в WSJ, Израиль в очередной раз готов нанести удары по Ирану, но пока мы наблюдаем все более активное увеличение последним добычи и занятие "нашей" ниши в Азии", - отмечается в докладе.
Авторы признают, что власти РФ уже делают первые шаги в сторону необходимого стратегического перехода. "Но времени на его реализацию все меньше - Саудовская Аравия и американский сланец, равно как и иранцы с казахами, не станут ждать нас в своих ценовых войнах и переделе мирового рынка нефти и нефтепродуктов", – заключают они.
рф
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, рф, иран, сша, опек, wsj
Нефть, РОССИЯ, Экономика, РФ, ИРАН, США, ОПЕК, WSJ
Росконгресс призвал снизить налоговую нагрузку на нефтяной сектор
Росконгресс: России пора перестать относиться к нефтяному сектору как к дойной корове
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. России пора перестать относиться к своему нефтяному сектору как к "основной дойной корове", ему необходим новый налоговый маневр, предусматривающий снижение налоговой нагрузки и стимулирование инвестиций, говорится в докладе Росконгресса "Новая ценовая война на рынке нефти: геология, геополитика и финансы", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Остается надеяться на изменение внутренней экономической политики в России в сторону большего стимулирования нефтяной промышленности - пора уже переводить ее из категории "основной дойной коровы" в статус нуждающейся в поддержке. Речь идет не только о снижении размера ставки и вывода курса рубля к более адекватным реалиям экономики уровням 90-100 за доллар - это все задачи для ЦБ - но и о необходимости нового "налогового маневра" в сторону снижения нагрузки и стимулирования инвестиций", - говорится в докладе.
Авторы доклада полагают, что на мировом рынке нефти начинается новая ценовая война, которая продлится ближайшие полтора-два года и приведет к снижению мировых цен и к сокращению добычи нефти в США и некоторых странах ОПЕК+. "Глобальные последствия ценовой войны выльются в сокращение инвестиций в новые нефтяные проекты, что в долгосрочной перспективе может привести к дефициту предложения и новому циклу роста цен", - говорится в документе.
Санкционные ограничения мешают России участвовать в этой войне. Более того, в итоге она рискует сократить свою долю на мировом рынке, предупреждают эксперты.
"РФ могла бы участвовать в гонке экспортеров, но у нас нет таких возможностей увеличения добычи и экспорта из-за санкций и логистических ограничений. Мы сможем сохранить свою долю на рынках Китая, Индии и Турции (части Юго Восточной Европы), но ценой большего дисконта. С другой стороны, у нас есть опция девальвации рубля для снижения себестоимости добычи, чего нет у стран Персидского Залива и США", – говорится в документе.
"При этом не исключен вариант, что пока российская нефтянка сталкивается с ударом санкционного давления, запретительно высоких ставок и крепкого рубля от ЦБ РФ и тяжелого налогового бремени, Иран попытается договориться с Трампом и полноценно вернуться на рынок. Конечно, в том регионе всегда может вновь подскочить геополитический риск - по утечкам в WSJ, Израиль в очередной раз готов нанести удары по Ирану, но пока мы наблюдаем все более активное увеличение последним добычи и занятие "нашей" ниши в Азии", - отмечается в докладе.
Авторы признают, что власти РФ уже делают первые шаги в сторону необходимого стратегического перехода. "Но времени на его реализацию все меньше - Саудовская Аравия и американский сланец, равно как и иранцы с казахами, не станут ждать нас в своих ценовых войнах и переделе мирового рынка нефти и нефтепродуктов", – заключают они.