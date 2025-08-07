Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США ведут переговоры с Азией, чтобы стать главным поставщиком нефти и газа - 07.08.2025
США ведут переговоры с Азией, чтобы стать главным поставщиком нефти и газа
ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. США ведут переговоры со странами Азии, чтобы стать для них главным поставщиком нефти и газа вместо России, диалог с Индией в этом вопросе находится еще на ранней стадии, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт. "Крупнейшим источником импорта нефти для Европы была Россия. Крупнейшим источником импорта природного газа для Европы была Россия. США перенаправляют эти поставки в Европу вместо России. Мы ведем обсуждение этого же с азиатскими странами. Диалог с Индией в этом еще ранний", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business. Райт добавил, что Штаты нацелены на то, чтобы стать доминирующим источником энергоносителей для своих союзников.
15:30 07.08.2025
 
США ведут переговоры с Азией, чтобы стать главным поставщиком нефти и газа

Райт: США хотят стать главным поставщиком нефти и газа для Азии вместо России

ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. США ведут переговоры со странами Азии, чтобы стать для них главным поставщиком нефти и газа вместо России, диалог с Индией в этом вопросе находится еще на ранней стадии, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт.
"Крупнейшим источником импорта нефти для Европы была Россия. Крупнейшим источником импорта природного газа для Европы была Россия. США перенаправляют эти поставки в Европу вместо России. Мы ведем обсуждение этого же с азиатскими странами. Диалог с Индией в этом еще ранний", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.
Райт добавил, что Штаты нацелены на то, чтобы стать доминирующим источником энергоносителей для своих союзников.
"Глубокий кризис". Флагман ЕС предупредил об экономической катастрофе
