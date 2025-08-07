https://1prime.ru/20250807/svo-860442153.html

"На это можно пойти". Назван вариант перемирия, который устроит Россию

"На это можно пойти". Назван вариант перемирия, который устроит Россию - 07.08.2025, ПРАЙМ

"На это можно пойти". Назван вариант перемирия, который устроит Россию

Существует вариант перемирия с Украиной, на который может пойти Российская Федерация, считает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T17:46+0300

2025-08-07T17:46+0300

2025-08-07T17:48+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

перемирие

условия

украина

россия

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/83509/24/835092443_0:218:3253:2048_1920x0_80_0_0_d3fdab66baa2f60e91161525d37a8fcb.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Существует вариант перемирия с Украиной, на который может пойти Российская Федерация, считает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин. Своим мнением он поделился с "Лентой.ру". Если перемирие предусматривает вывод украинских частей из новых регионов России, то, по его словам, "в этом есть какой-то смысл". Также условиями перемирия, как считает эксперт, в обязательном порядке должны стать введение эмбарго на поставку на Украину оружия Соединенными Штатами, снятие с Российской Федерации всех санкций и возврат ей всех замороженных на Западе активов."На таких условиях, я думаю, можно пойти на перемирие", - отметил Никулин, после чего добавил, что, помимо перечисленного выше, необходимо "решить задачи, поставленные в начале СВО, — демилитаризация, денацификация Украины, а также ее внеблоковый статус".Хотя России, уточнил Никулин, "в общем-то, не нужно краткосрочное перемирие".Российская и американская стороны договорились о переговорах на высшем уровне, которые, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, должны состояться в ближайшие дни. При этом обе стороны выразили надежду на успех саммита.

https://1prime.ru/20250807/sanktsii-860440896.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

конфликт на украине, перемирие, условия, украина, россия, мнение