"На это можно пойти". Назван вариант перемирия, который устроит Россию - 07.08.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"На это можно пойти". Назван вариант перемирия, который устроит Россию
"На это можно пойти". Назван вариант перемирия, который устроит Россию - 07.08.2025, ПРАЙМ
"На это можно пойти". Назван вариант перемирия, который устроит Россию
Существует вариант перемирия с Украиной, на который может пойти Российская Федерация, считает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T17:46+0300
2025-08-07T17:48+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
перемирие
условия
украина
россия
мнение
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Существует вариант перемирия с Украиной, на который может пойти Российская Федерация, считает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин. Своим мнением он поделился с "Лентой.ру". Если перемирие предусматривает вывод украинских частей из новых регионов России, то, по его словам, "в этом есть какой-то смысл". Также условиями перемирия, как считает эксперт, в обязательном порядке должны стать введение эмбарго на поставку на Украину оружия Соединенными Штатами, снятие с Российской Федерации всех санкций и возврат ей всех замороженных на Западе активов."На таких условиях, я думаю, можно пойти на перемирие", - отметил Никулин, после чего добавил, что, помимо перечисленного выше, необходимо "решить задачи, поставленные в начале СВО, — демилитаризация, денацификация Украины, а также ее внеблоковый статус".Хотя России, уточнил Никулин, "в общем-то, не нужно краткосрочное перемирие".Российская и американская стороны договорились о переговорах на высшем уровне, которые, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, должны состояться в ближайшие дни. При этом обе стороны выразили надежду на успех саммита.
украина
конфликт на украине, перемирие, условия, украина, россия, мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, перемирие, Условия, УКРАИНА, РОССИЯ, мнение
17:46 07.08.2025 (обновлено: 17:48 07.08.2025)
 
"На это можно пойти". Назван вариант перемирия, который устроит Россию

Эксперт Никулин: есть вариант перемирия с Украиной, который устроит Россию

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Существует вариант перемирия с Украиной, на который может пойти Российская Федерация, считает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин. Своим мнением он поделился с "Лентой.ру".
Если перемирие предусматривает вывод украинских частей из новых регионов России, то, по его словам, "в этом есть какой-то смысл". Также условиями перемирия, как считает эксперт, в обязательном порядке должны стать введение эмбарго на поставку на Украину оружия Соединенными Штатами, снятие с Российской Федерации всех санкций и возврат ей всех замороженных на Западе активов.
"На таких условиях, я думаю, можно пойти на перемирие", - отметил Никулин, после чего добавил, что, помимо перечисленного выше, необходимо "решить задачи, поставленные в начале СВО, — демилитаризация, денацификация Украины, а также ее внеблоковый статус".
Хотя России, уточнил Никулин, "в общем-то, не нужно краткосрочное перемирие".
Российская и американская стороны договорились о переговорах на высшем уровне, которые, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, должны состояться в ближайшие дни. При этом обе стороны выразили надежду на успех саммита.
Флаг у посольства США в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Путин и Трамп могут обсудить снятие некоторых санкций, считает эксперт
17:13
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеперемириеУсловияУКРАИНАРОССИЯмнение
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
