"На это можно пойти". Назван вариант перемирия, который устроит Россию
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Существует вариант перемирия с Украиной, на который может пойти Российская Федерация, считает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин. Своим мнением он поделился с "Лентой.ру". Если перемирие предусматривает вывод украинских частей из новых регионов России, то, по его словам, "в этом есть какой-то смысл". Также условиями перемирия, как считает эксперт, в обязательном порядке должны стать введение эмбарго на поставку на Украину оружия Соединенными Штатами, снятие с Российской Федерации всех санкций и возврат ей всех замороженных на Западе активов."На таких условиях, я думаю, можно пойти на перемирие", - отметил Никулин, после чего добавил, что, помимо перечисленного выше, необходимо "решить задачи, поставленные в начале СВО, — демилитаризация, денацификация Украины, а также ее внеблоковый статус".Хотя России, уточнил Никулин, "в общем-то, не нужно краткосрочное перемирие".Российская и американская стороны договорились о переговорах на высшем уровне, которые, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, должны состояться в ближайшие дни. При этом обе стороны выразили надежду на успех саммита.
