https://1prime.ru/20250807/tsian-860431258.html
"Циан" ожидает сокращение запусков новых проектов жилья в России
"Циан" ожидает сокращение запусков новых проектов жилья в России - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Циан" ожидает сокращение запусков новых проектов жилья в России
По итогам 2025 года в России может быть запущено 28 миллионов квадратных метров новых жилых проектов в многоквартирных домах, что на 40% меньше, чем за прошлый... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T14:11+0300
2025-08-07T14:11+0300
2025-08-07T14:11+0300
экономика
недвижимость
бизнес
россия
москва
циан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859892542_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac5ccf34e9d65180cc2af21826b56069.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. По итогам 2025 года в России может быть запущено 28 миллионов квадратных метров новых жилых проектов в многоквартирных домах, что на 40% меньше, чем за прошлый год, считает руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. "В этом году будет достаточно заметное снижение относительно прошлого года. По итогам первых шести месяцев 2025 года стартовали продажи примерно 13-13,5 миллионов квадратных метров жилья. И как раз там никакого ускорения темпов запусков ни в мае, ни в июне, ни, судя по всему, в июле, мы не видим. Поэтому мы экстраполировали цифру первого полугодия на второе с небольшим увеличением", - рассказал он в ходе дискуссии, организованной ЕРЗ.РФ. По словам аналитика, это объясняется тем, что пока не видно существенного оптимизма со стороны застройщиков. Например, некоторые крупные девелоперы, работающие в Московском регионе, за полгода не вывели в реализацию ни одного проекта или корпуса, указал он. "Есть всем понятные сложности, есть риски затоваривания рынка, поэтому исходим из более сдержанного прогноза, что реальные продажи откроются в районе 28 миллиона квадратных метров, если считать начало продаж населению, либо примерно 32 миллиона, если считать все бумаги", - добавил Попов. Руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик тоже спрогнозировал, что в текущем году застройщики запустят меньше новых проектов, чем в предыдущем году. По его мнению, в 2025 году может быть выведено 35 миллионов квадратных метров МКД, что на 25% меньше, чем годом ранее. Руководитель сервиса мониторинга и анализа новостроек bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе в ходе той же дискуссии рассказал, что в Московском регионе идет постепенное уменьшение количества запуска и новых корпусов, и новых проектов. По его прогнозу, ранее запланированные корпуса в проектах из нескольких очередей, скорее всего, будут выводиться дальше, однако стартов новых проектов в массовом сегменте и крупных проектов бизнес-класса не будет. "Наиболее вероятны старты премиального, элитного сегмента небольшими объемами, потому что это очень устойчивый сегмент для Москвы, там наименьшая зависимость от доступности ипотечных денег", - объяснил эксперт.
https://1prime.ru/20250807/ipoteka-860419833.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859892542_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3bd3dbfca627f49623f54aa9c806362c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, россия, москва, циан
Экономика, Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ЦИАН
"Циан" ожидает сокращение запусков новых проектов жилья в России
"Циан": запуски новых проектов жилья в России сократятся на 40% к концу года
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. По итогам 2025 года в России может быть запущено 28 миллионов квадратных метров новых жилых проектов в многоквартирных домах, что на 40% меньше, чем за прошлый год, считает руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.
"В этом году будет достаточно заметное снижение относительно прошлого года. По итогам первых шести месяцев 2025 года стартовали продажи примерно 13-13,5 миллионов квадратных метров жилья. И как раз там никакого ускорения темпов запусков ни в мае, ни в июне, ни, судя по всему, в июле, мы не видим. Поэтому мы экстраполировали цифру первого полугодия на второе с небольшим увеличением", - рассказал он в ходе дискуссии, организованной ЕРЗ.РФ.
По словам аналитика, это объясняется тем, что пока не видно существенного оптимизма со стороны застройщиков. Например, некоторые крупные девелоперы, работающие в Московском регионе, за полгода не вывели в реализацию ни одного проекта или корпуса, указал он.
"Есть всем понятные сложности, есть риски затоваривания рынка, поэтому исходим из более сдержанного прогноза, что реальные продажи откроются в районе 28 миллиона квадратных метров, если считать начало продаж населению, либо примерно 32 миллиона, если считать все бумаги", - добавил Попов.
Руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик тоже спрогнозировал, что в текущем году застройщики запустят меньше новых проектов, чем в предыдущем году. По его мнению, в 2025 году может быть выведено 35 миллионов квадратных метров МКД, что на 25% меньше, чем годом ранее.
Руководитель сервиса мониторинга и анализа новостроек bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе в ходе той же дискуссии рассказал, что в Московском регионе идет постепенное уменьшение количества запуска и новых корпусов, и новых проектов. По его прогнозу, ранее запланированные корпуса в проектах из нескольких очередей, скорее всего, будут выводиться дальше, однако стартов новых проектов в массовом сегменте и крупных проектов бизнес-класса не будет.
"Наиболее вероятны старты премиального, элитного сегмента небольшими объемами, потому что это очень устойчивый сегмент для Москвы, там наименьшая зависимость от доступности ипотечных денег", - объяснил эксперт.
В России удвоился объем просроченной ипотеки