https://1prime.ru/20250807/tsian-860431258.html

"Циан" ожидает сокращение запусков новых проектов жилья в России

"Циан" ожидает сокращение запусков новых проектов жилья в России - 07.08.2025, ПРАЙМ

"Циан" ожидает сокращение запусков новых проектов жилья в России

По итогам 2025 года в России может быть запущено 28 миллионов квадратных метров новых жилых проектов в многоквартирных домах, что на 40% меньше, чем за прошлый... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T14:11+0300

2025-08-07T14:11+0300

2025-08-07T14:11+0300

экономика

недвижимость

бизнес

россия

москва

циан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859892542_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac5ccf34e9d65180cc2af21826b56069.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. По итогам 2025 года в России может быть запущено 28 миллионов квадратных метров новых жилых проектов в многоквартирных домах, что на 40% меньше, чем за прошлый год, считает руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. "В этом году будет достаточно заметное снижение относительно прошлого года. По итогам первых шести месяцев 2025 года стартовали продажи примерно 13-13,5 миллионов квадратных метров жилья. И как раз там никакого ускорения темпов запусков ни в мае, ни в июне, ни, судя по всему, в июле, мы не видим. Поэтому мы экстраполировали цифру первого полугодия на второе с небольшим увеличением", - рассказал он в ходе дискуссии, организованной ЕРЗ.РФ. По словам аналитика, это объясняется тем, что пока не видно существенного оптимизма со стороны застройщиков. Например, некоторые крупные девелоперы, работающие в Московском регионе, за полгода не вывели в реализацию ни одного проекта или корпуса, указал он. "Есть всем понятные сложности, есть риски затоваривания рынка, поэтому исходим из более сдержанного прогноза, что реальные продажи откроются в районе 28 миллиона квадратных метров, если считать начало продаж населению, либо примерно 32 миллиона, если считать все бумаги", - добавил Попов. Руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик тоже спрогнозировал, что в текущем году застройщики запустят меньше новых проектов, чем в предыдущем году. По его мнению, в 2025 году может быть выведено 35 миллионов квадратных метров МКД, что на 25% меньше, чем годом ранее. Руководитель сервиса мониторинга и анализа новостроек bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе в ходе той же дискуссии рассказал, что в Московском регионе идет постепенное уменьшение количества запуска и новых корпусов, и новых проектов. По его прогнозу, ранее запланированные корпуса в проектах из нескольких очередей, скорее всего, будут выводиться дальше, однако стартов новых проектов в массовом сегменте и крупных проектов бизнес-класса не будет. "Наиболее вероятны старты премиального, элитного сегмента небольшими объемами, потому что это очень устойчивый сегмент для Москвы, там наименьшая зависимость от доступности ипотечных денег", - объяснил эксперт.

https://1prime.ru/20250807/ipoteka-860419833.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, москва, циан