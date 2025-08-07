Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Близок к обрушению". В Европе прогнозируют коллапс украинского фронта - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250807/ukraina-860439014.html
"Близок к обрушению". В Европе прогнозируют коллапс украинского фронта
"Близок к обрушению". В Европе прогнозируют коллапс украинского фронта - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Близок к обрушению". В Европе прогнозируют коллапс украинского фронта
Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен заявил, что украинский фронт на сегодняшний день приближается к коллапсу. | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T16:32+0300
2025-08-07T16:32+0300
спецоперация на украине
украина
всу
фронт
коллапс
россия
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен заявил, что украинский фронт на сегодняшний день приближается к коллапсу."Линия фронта на Украине близка к обрушению. Россия вот-вот возьмет под контроль Покровск (Красноармейск. – Прим. ред.), Северск, Купянск, Херсон и Константиновку. Полезные ископаемые, которые заговорщики рассчитывали разграбить, отходят России", — написал политик в соцсети Х.Кроме того, Кертен также подчеркнул, что в таких условиях нет смысла увеличивать мобилизацию в ВСУ.Ранее издание Telegraph признало, что российские войска стремительно продвигаются по всей линии фронта, ускоряя темп наступления. В статье с обеспокоенностью говорится, что скорость продвижения будет только расти, поскольку российские силы занимают выгодные позиции и создают окружения и огневые мешки для украинских войск.
https://1prime.ru/20250807/ukraina-860412072.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, фронт, коллапс, россия, вс рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, фронт, коллапс, РОССИЯ, ВС РФ
16:32 07.08.2025
 
"Близок к обрушению". В Европе прогнозируют коллапс украинского фронта

Политик Кертен: фронт на Украине на грани обрушения, в мобилизации в ВСУ нет смысла

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен заявил, что украинский фронт на сегодняшний день приближается к коллапсу.
"Линия фронта на Украине близка к обрушению. Россия вот-вот возьмет под контроль Покровск (Красноармейск. – Прим. ред.), Северск, Купянск, Херсон и Константиновку. Полезные ископаемые, которые заговорщики рассчитывали разграбить, отходят России", — написал политик в соцсети Х.
Кроме того, Кертен также подчеркнул, что в таких условиях нет смысла увеличивать мобилизацию в ВСУ.
Ранее издание Telegraph признало, что российские войска стремительно продвигаются по всей линии фронта, ускоряя темп наступления. В статье с обеспокоенностью говорится, что скорость продвижения будет только расти, поскольку российские силы занимают выгодные позиции и создают окружения и огневые мешки для украинских войск.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
"Должно закончиться": В США назвали главное условие для мира на Украине
09:23
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУфронтколлапсРОССИЯВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала