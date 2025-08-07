https://1prime.ru/20250807/ukraina-860439014.html
Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен заявил, что украинский фронт на сегодняшний день приближается к коллапсу. | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T16:32+0300
2025-08-07T16:32+0300
2025-08-07T16:32+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен заявил, что украинский фронт на сегодняшний день приближается к коллапсу."Линия фронта на Украине близка к обрушению. Россия вот-вот возьмет под контроль Покровск (Красноармейск. – Прим. ред.), Северск, Купянск, Херсон и Константиновку. Полезные ископаемые, которые заговорщики рассчитывали разграбить, отходят России", — написал политик в соцсети Х.Кроме того, Кертен также подчеркнул, что в таких условиях нет смысла увеличивать мобилизацию в ВСУ.Ранее издание Telegraph признало, что российские войска стремительно продвигаются по всей линии фронта, ускоряя темп наступления. В статье с обеспокоенностью говорится, что скорость продвижения будет только расти, поскольку российские силы занимают выгодные позиции и создают окружения и огневые мешки для украинских войск.
https://1prime.ru/20250807/ukraina-860412072.html
украина
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен заявил, что украинский фронт на сегодняшний день приближается к коллапсу.
"Линия фронта на Украине близка к обрушению. Россия вот-вот возьмет под контроль Покровск (Красноармейск. – Прим. ред.), Северск, Купянск, Херсон и Константиновку. Полезные ископаемые, которые заговорщики рассчитывали разграбить, отходят России", — написал политик в соцсети Х
Кроме того, Кертен также подчеркнул, что в таких условиях нет смысла увеличивать мобилизацию в ВСУ.
Ранее издание Telegraph признало, что российские войска стремительно продвигаются по всей линии фронта, ускоряя темп наступления. В статье с обеспокоенностью говорится, что скорость продвижения будет только расти, поскольку российские силы занимают выгодные позиции и создают окружения и огневые мешки для украинских войск.
