Автоэксперт объяснил, чем опасно управление автомобилем в дождь
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Управление автомобилем в дождь требует определенных навыков и понимания того, какие проблемы могут возникнуть, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
В начальной фазе дождя, когда асфальт покрывается влагой, вода смачивает пыль и грязь, скопившиеся в порах дорожного полотна. "Из-за этого при, казалось бы, еще комфортных условий вождения водитель может столкнуться с потерей управляемости", - объясняет эксперт.
Поэтому даже при первых каплях дождя важно снижать скорость и избегать резких маневров. По мере того, как количество воды на асфальте будет увеличиваться, стоит приготовиться к возможному аквапланированию - потере сцепления с дорогой. Оно, как правило, возникает на скорости от 60 километров в час при глубине водяного покрова от 1,5 см.
"Важно по возможности избегать попадания в колею, снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля", - подчеркивает специалист.
Любые экстренные действия в виде резкого торможения или маневра становятся очень опасными - и даже не столько для вас, сколько для окружающих. Ведь ваш автомобиль оставляет за собой плотное облако брызг и может оказаться совершенно незаметным для остальных участников движения. Поэтому не забываем об использовании фар, которые улучшают визуализацию.
"Также во время дождя не стоит останавливаться на обочине дороги, особенно, если речь идет о скоростной магистрали. В этом случае резко возрастает риск спровоцировать тяжелое ДТП", - объясняет автоэксперт.
Особенно опасны во время дождя грунтовые дороги - на них автомобиль может потерять управляемость в самых безобидных местах.
“В целом, если управлять автомобилем во время дождя вам некомфортно, лучше переждать в специально обозначенном месте, стоянке или заправке. Но если вы продолжаете поездку, то старайтесь выбирать гарантированно безопасную скорость движения и большую дистанцию", - заключил Егор Васильев.