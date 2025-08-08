https://1prime.ru/20250808/avto-860441532.html

Автоэксперт объяснил, чем опасно управление автомобилем в дождь

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Управление автомобилем в дождь требует определенных навыков и понимания того, какие проблемы могут возникнуть, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.В начальной фазе дождя, когда асфальт покрывается влагой, вода смачивает пыль и грязь, скопившиеся в порах дорожного полотна. "Из-за этого при, казалось бы, еще комфортных условий вождения водитель может столкнуться с потерей управляемости", - объясняет эксперт.Поэтому даже при первых каплях дождя важно снижать скорость и избегать резких маневров. По мере того, как количество воды на асфальте будет увеличиваться, стоит приготовиться к возможному аквапланированию - потере сцепления с дорогой. Оно, как правило, возникает на скорости от 60 километров в час при глубине водяного покрова от 1,5 см."Важно по возможности избегать попадания в колею, снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля", - подчеркивает специалист.Любые экстренные действия в виде резкого торможения или маневра становятся очень опасными - и даже не столько для вас, сколько для окружающих. Ведь ваш автомобиль оставляет за собой плотное облако брызг и может оказаться совершенно незаметным для остальных участников движения. Поэтому не забываем об использовании фар, которые улучшают визуализацию."Также во время дождя не стоит останавливаться на обочине дороги, особенно, если речь идет о скоростной магистрали. В этом случае резко возрастает риск спровоцировать тяжелое ДТП", - объясняет автоэксперт.Особенно опасны во время дождя грунтовые дороги - на них автомобиль может потерять управляемость в самых безобидных местах.“В целом, если управлять автомобилем во время дождя вам некомфортно, лучше переждать в специально обозначенном месте, стоянке или заправке. Но если вы продолжаете поездку, то старайтесь выбирать гарантированно безопасную скорость движения и большую дистанцию", - заключил Егор Васильев.

