https://1prime.ru/20250808/avto-860458845.html

Эксперты рассказали, на сколько подешевели LADA, Chery, Haval и Solaris

Эксперты рассказали, на сколько подешевели LADA, Chery, Haval и Solaris - 08.08.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, на сколько подешевели LADA, Chery, Haval и Solaris

Эксперты "Авито Авто" проанализировали средние цены на самые популярные новые автомобили на платформе в июле 2025 года и выяснили, как этот показатель изменился | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T10:31+0300

2025-08-08T10:31+0300

2025-08-08T10:31+0300

экономика

эксклюзив

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Эксперты "Авито Авто" проанализировали средние цены на самые популярные новые автомобили на платформе в июле 2025 года и выяснили, как этот показатель изменился за последнее время. Оказалось, в июле средняя цена составила 2 880 000 рублей, что почти на 3% меньше, чем в январе этого года.По данным Авито Авто, с июля прошлого года новые автомобили подешевели на 0,7%. Среди моделей наиболее заметно снизилась цена SWM G05 Pro – на 28,3%, Solaris KRX (-6,4%) и KRS (-6,1%), а также HAVAL M6 (-5,2%) и Jolion (-2%).По сравнению с январем этого года цены на новые авто снизились на 2,7%. Наиболее заметно уменьшилась цена на HAVAL M6 (-5,2%), Solaris KRS (-4,8%), HAVAL Jolion (-3,9%), Chery Tiggo 4 (-3,8%) и Solaris KRX (-3,5%).Что касается цен на автомобили в разрезе марок, то здесь зафиксирована аналогичная динамика. Во многом она обусловлена изменением структуры рынка: при появлении в продаже большего количества бюджетных моделей средняя цена на машины конкретной марки снижается. В частности, за прошедший год наиболее заметно изменились средние цены1 LADA (-7,2%), Chery (-4%) и HAVAL (-1%), а по сравнению с январем – LADA (-13,4%), Chery (-5,9%), Solaris (-5,9%) и HAVAL (-1%)."Мы наблюдаем снижение цены на некоторые популярные модели новых авто не только за год, но и за месяц. К примеру, HAVAL Jolion по сравнению с июнем подешевел на 5,8%. Нередко это связано с увеличением предложения на них: за месяц автомобилей HAVAL в продаже стало больше на 16%. Растущий выбор дает покупателю преимущества: он может найти вариант, который максимально соответствует запросам и бюджету. Кроме того, на полную стоимость покупки влияют и спецпредложения – в каталоге новых авто на Авито есть возможность отфильтровать объявления с акциями и бонусами. Всего их насчитывается 8 вариантов, среди которых спецусловия по кредиту (актуально только для новых авто), КАСКО, аксессуары, комплект шин или техобслуживание в подарок, а также гарантия на ремонт, скидка на КАСКО и ускоренное оформление документов. Это не прямая скидка на машину, но спецусловия играют значительную роль при выборе машины и продавца", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.

https://1prime.ru/20250807/avto-860433722.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авто