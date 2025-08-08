https://1prime.ru/20250808/avto-860462349.html
Модельный ряд российского автобренда Tenet пополнит новый кроссовер
2025-08-08T11:56+0300
2025-08-08T11:56+0300
2025-08-08T12:10+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Модельный ряд российского автомобильного бренда Tenet пополнит среднеразмерный городской кроссовер Т7, сообщила пресс-служба бренда. "Новый российский бренд Tenet объявляет о расширении модельного ряда, который дополнит среднеразмерный городской кроссовер Tenet T7", - говорится в сообщении. Пятиместный кроссовер будет оснащаться аудиосистемой Sony, сервисами Android Auto и Apple CarPlay, а также камерами кругового обзора и системой телематики. Машина получит датчики дождя и снега, систему мониторинга давления в шинах, антиблокировочную систему (ABS) и систему стабилизации (ESC). "Tenet T7 оснащается турбированным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил. В пару к производительному двигателю идет 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, которая обеспечивает плавность хода... минимальный показатель расхода топлива на трассе составляет всего 6,2 литра на 100 километров", - уточняет производитель. В феврале российская компания "АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге автомобилей под новым российским брендом Tenet. Позднее, в апреле, калужский завод сообщил о планах по созданию с китайскими партнерами в 2025-2030 годах центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). В этом году бренд представит в России четыре модели, а в дальнейшем планирует расширять модельную линейку. Модель Т7 стала второй представленной в линейке производителя, ранее был анонсирован кроссовер Т8. Производство автомобилей бренда по полному циклу планируется начать в середине 2025 года.
