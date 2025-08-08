Модельный ряд российского автобренда Tenet пополнит новый кроссовер

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Модельный ряд российского автомобильного бренда Tenet пополнит среднеразмерный городской кроссовер Т7, сообщила пресс-служба бренда. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T11:56+0300
2025-08-08T12:10+0300
авто
бизнес
россия
кроссовер
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Модельный ряд российского автомобильного бренда Tenet пополнит среднеразмерный городской кроссовер Т7, сообщила пресс-служба бренда. "Новый российский бренд Tenet объявляет о расширении модельного ряда, который дополнит среднеразмерный городской кроссовер Tenet T7", - говорится в сообщении. Пятиместный кроссовер будет оснащаться аудиосистемой Sony, сервисами Android Auto и Apple CarPlay, а также камерами кругового обзора и системой телематики. Машина получит датчики дождя и снега, систему мониторинга давления в шинах, антиблокировочную систему (ABS) и систему стабилизации (ESC). "Tenet T7 оснащается турбированным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил. В пару к производительному двигателю идет 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, которая обеспечивает плавность хода... минимальный показатель расхода топлива на трассе составляет всего 6,2 литра на 100 километров", - уточняет производитель. В феврале российская компания "АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге автомобилей под новым российским брендом Tenet. Позднее, в апреле, калужский завод сообщил о планах по созданию с китайскими партнерами в 2025-2030 годах центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). В этом году бренд представит в России четыре модели, а в дальнейшем планирует расширять модельную линейку. Модель Т7 стала второй представленной в линейке производителя, ранее был анонсирован кроссовер Т8. Производство автомобилей бренда по полному циклу планируется начать в середине 2025 года.
авто, бизнес, россия, кроссовер
Авто, Бизнес, РОССИЯ, кроссовер
11:56 08.08.2025 (обновлено: 12:10 08.08.2025)
 
Модельный ряд российского автобренда Tenet пополнит новый кроссовер

Российский автобренд Tenet объявил о расширении модельного ряда кроссовером T7

© Фото : AGR AutomotiveКроссовер Tenet T7
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Модельный ряд российского автомобильного бренда Tenet пополнит среднеразмерный городской кроссовер Т7, сообщила пресс-служба бренда.
"Новый российский бренд Tenet объявляет о расширении модельного ряда, который дополнит среднеразмерный городской кроссовер Tenet T7", - говорится в сообщении.
Пятиместный кроссовер будет оснащаться аудиосистемой Sony, сервисами Android Auto и Apple CarPlay, а также камерами кругового обзора и системой телематики. Машина получит датчики дождя и снега, систему мониторинга давления в шинах, антиблокировочную систему (ABS) и систему стабилизации (ESC).
"Tenet T7 оснащается турбированным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил. В пару к производительному двигателю идет 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, которая обеспечивает плавность хода... минимальный показатель расхода топлива на трассе составляет всего 6,2 литра на 100 километров", - уточняет производитель.
В феврале российская компания "АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге автомобилей под новым российским брендом Tenet. Позднее, в апреле, калужский завод сообщил о планах по созданию с китайскими партнерами в 2025-2030 годах центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
В этом году бренд представит в России четыре модели, а в дальнейшем планирует расширять модельную линейку. Модель Т7 стала второй представленной в линейке производителя, ранее был анонсирован кроссовер Т8. Производство автомобилей бренда по полному циклу планируется начать в середине 2025 года.
