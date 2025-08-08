Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-08T14:00+0300
2025-08-08T14:00+0300
14:00 08.08.2025
 
Россияне стали больше интересоваться автомобилями с пробегом

© РИА Новости . Николай Хижняк | Автомобиль Peugeot 5008
© РИА Новости . Николай Хижняк
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Эксперты "Авито Авто" проанализировали предложение на авто с пробегом и интерес пользователей платформы в июле 2025 года и выяснили, как изменились эти показатели относительно июня. Оказалось, что за месяц активность пользователей на вторичном рынке выросла на 5,5%.
По данным Авито Авто, в июле больше всего пользователи интересовались автомобилями марок LADA (21,6%), Toyota (7,9%), Kia (6,1%), Hyundai (6%) и Volkswagen (5%). Среди моделей наиболее востребованными оказались LADA Priora (4,2%), LADA Granta (3,5%), Toyota Camry (2,2%), Hyundai Solaris (2,1%) и LADA 2114 Samara (2%).
Наиболее существенно с июня вырос интерес к машинам брендов Kia (+11,2%), Toyota (+9,6%), Volkswagen (+8,3%), Hyundai (+7,5%) и Nissan (+7,4%). Среди моделей гораздо больше стали интересоваться Kia Rio (+12,2%), Toyota Camry (+9%), Hyundai Solaris (+8%), Volkswagen Polo (+7,5%) и Toyota Corolla (+6,9%).
Больше всего объявлений о продаже пришлось на авто марок LADA (18,3%), Toyota (7,8%), Kia (6,1%), Hyundai (5,9%) и Volkswagen (4,9%). Чаще всего на платформе продавали LADA Granta (3,2% от предложения), LADA Priora (2,5%), Ford Focus (2,1%), Hyundai Solaris (1,8%) и LADA Kalina (1,8%).
"Мы видим, что рост пользовательского интереса происходит на фоне снижения в этом году цен на ряд популярных марок и моделей среди автомобилей с пробегом, например, Hyundai Solaris, LADA Kalina, Ford Focus и другие. Кроме того, в июле вторичный рынок в некоторой степени мог активизироваться на фоне снижения ключевой ставки и изменения условий депозитов. Мы наблюдаем рынок покупателя, где у потребителя есть возможность выбирать среди большого количества предложений. Такая ситуация создает выгодные условия для поиска наиболее подходящего варианта. Для тех, кто предпочитает приобретать автомобили с пробегом у дилеров, на платформе работает специальный сервис – Селект, где представлены отобранные предложения наших партнеров, на которые действует фиксированная цена, и бесплатные услуги: персональный менеджер по подбору авто, история авто в полном отчете Автотеки, выездной осмотр от эксперта", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
"Авто.ру" отметил снижение средней цены за новое китайское авто
"Авто.ру" отметил снижение средней цены за новое китайское авто
