https://1prime.ru/20250808/birzha-860468868.html

"СПБ биржа" обновила рекорд по числу сделок с российскими ценными бумагами

"СПБ биржа" обновила рекорд по числу сделок с российскими ценными бумагами - 08.08.2025, ПРАЙМ

"СПБ биржа" обновила рекорд по числу сделок с российскими ценными бумагами

"СПБ биржа" обновила рекорд по количеству сделок с российскими ценными бумагами, в четверг количество сделок достигло 2 608 859, что превосходит предыдущий... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T13:41+0300

2025-08-08T13:41+0300

2025-08-08T13:41+0300

экономика

спб биржа

рынок

рекорд

ценные бумаги

https://cdnn.1prime.ru/img/84134/78/841347886_0:309:6001:3684_1920x0_80_0_0_c3f0aa10acb1c1bb257b4f28358778ee.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. "СПБ биржа" обновила рекорд по количеству сделок с российскими ценными бумагами, в четверг количество сделок достигло 2 608 859, что превосходит предыдущий результат на 18%, следует из сообщения торговой площадки. "СПБ биржа" 7 августа 2025 года зафиксировала рекордное количество сделок с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов. Общее количество заключенных в четверг сделок достигло 2 608 859 штук. Стоимостный объём сделок составил 11,68 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. До этого рекордное количество сделок с российскими ценными бумагами было зафиксировано 28 июля текущего года — 2 209 112, отмечается там же. На "СПБ бирже" инвесторам для заключения сделок в будние дни доступны 224 российских ценных бумаг, в выходные — 150.

https://1prime.ru/20250808/evropa-860468241.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

спб биржа, рынок, рекорд, ценные бумаги