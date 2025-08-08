Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"СПБ биржа" обновила рекорд по числу сделок с российскими ценными бумагами - 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. "СПБ биржа" обновила рекорд по количеству сделок с российскими ценными бумагами, в четверг количество сделок достигло 2 608 859, что превосходит предыдущий результат на 18%, следует из сообщения торговой площадки. "СПБ биржа" 7 августа 2025 года зафиксировала рекордное количество сделок с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов. Общее количество заключенных в четверг сделок достигло 2 608 859 штук. Стоимостный объём сделок составил 11,68 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. До этого рекордное количество сделок с российскими ценными бумагами было зафиксировано 28 июля текущего года — 2 209 112, отмечается там же. На "СПБ бирже" инвесторам для заключения сделок в будние дни доступны 224 российских ценных бумаг, в выходные — 150.
13:41 08.08.2025
 
"СПБ биржа" обновила рекорд по числу сделок с российскими ценными бумагами

"СПБ биржа" побила свой рекорд по количеству сделок с российскими ценными бумагами

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. "СПБ биржа" обновила рекорд по количеству сделок с российскими ценными бумагами, в четверг количество сделок достигло 2 608 859, что превосходит предыдущий результат на 18%, следует из сообщения торговой площадки.
"СПБ биржа" 7 августа 2025 года зафиксировала рекордное количество сделок с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов. Общее количество заключенных в четверг сделок достигло 2 608 859 штук. Стоимостный объём сделок составил 11,68 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
До этого рекордное количество сделок с российскими ценными бумагами было зафиксировано 28 июля текущего года — 2 209 112, отмечается там же.
На "СПБ бирже" инвесторам для заключения сделок в будние дни доступны 224 российских ценных бумаг, в выходные — 150.
