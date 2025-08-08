Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали пять человек
При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали пять человек
При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали пять человек
НАЛЬЧИК, 8 авг – ПРАЙМ. Пять человек, по предварительным данным, пострадали при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне в Нальчике, погибших нет, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. "По предварительной информации, пострадали пять человек. Погибших нет. Все экстренные службы работают на месте", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он добавил, что сотрудниками Центра медицины катастроф пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, осуществляется их транспортировка в больницу. Региональное ГУ МЧС, в свою очередь сообщает, что производится эвакуация людей с канатной дороги. "В настоящее время эвакуировано десять человек, одна женщина пострадала. По предварительной информации, погибших нет", - отметили в ведомстве. Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика.
19:05 08.08.2025 (обновлено: 19:08 08.08.2025)
 
При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали пять человек

Коков: при обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали пять человек

НАЛЬЧИК, 8 авг – ПРАЙМ. Пять человек, по предварительным данным, пострадали при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне в Нальчике, погибших нет, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
"По предварительной информации, пострадали пять человек. Погибших нет. Все экстренные службы работают на месте", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что сотрудниками Центра медицины катастроф пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, осуществляется их транспортировка в больницу.
Региональное ГУ МЧС, в свою очередь сообщает, что производится эвакуация людей с канатной дороги.
"В настоящее время эвакуировано десять человек, одна женщина пострадала. По предварительной информации, погибших нет", - отметили в ведомстве.
Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика.
