https://1prime.ru/20250808/chp-860480927.html
При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали пять человек
При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали пять человек - 08.08.2025, ПРАЙМ
При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали пять человек
Пять человек, по предварительным данным, пострадали при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне в Нальчике, погибших нет, сообщил глава... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T19:05+0300
2025-08-08T19:05+0300
2025-08-08T19:08+0300
происшествия
кабардино-балкария
нальчик
чп
пострадавшие
https://cdnn.1prime.ru/img/76396/77/763967705_0:61:2448:1438_1920x0_80_0_0_570657797dc149bdde50a8fbe6e8aaca.jpg
НАЛЬЧИК, 8 авг – ПРАЙМ. Пять человек, по предварительным данным, пострадали при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне в Нальчике, погибших нет, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. "По предварительной информации, пострадали пять человек. Погибших нет. Все экстренные службы работают на месте", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он добавил, что сотрудниками Центра медицины катастроф пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, осуществляется их транспортировка в больницу. Региональное ГУ МЧС, в свою очередь сообщает, что производится эвакуация людей с канатной дороги. "В настоящее время эвакуировано десять человек, одна женщина пострадала. По предварительной информации, погибших нет", - отметили в ведомстве. Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика.
https://1prime.ru/20250805/dtp-860325713.html
кабардино-балкария
нальчик
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76396/77/763967705_226:0:2222:1497_1920x0_80_0_0_7af9cce54ae8de45dd4eefb0b1293241.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабардино-балкария, нальчик, чп, пострадавшие
Происшествия, Кабардино-Балкария, НАЛЬЧИК, ЧП, пострадавшие
При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали пять человек
Коков: при обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали пять человек
НАЛЬЧИК, 8 авг – ПРАЙМ. Пять человек, по предварительным данным, пострадали при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне в Нальчике, погибших нет, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
"По предварительной информации, пострадали пять человек. Погибших нет. Все экстренные службы работают на месте", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что сотрудниками Центра медицины катастроф пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, осуществляется их транспортировка в больницу.
Региональное ГУ МЧС, в свою очередь сообщает, что производится эвакуация людей с канатной дороги.
"В настоящее время эвакуировано десять человек, одна женщина пострадала. По предварительной информации, погибших нет", - отметили в ведомстве.
Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика.
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой увеличилось до 30