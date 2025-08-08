Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предложил регулировать деятельность риелторов через OpenID - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250808/ekspert-860452444.html
Эксперт предложил регулировать деятельность риелторов через OpenID
Эксперт предложил регулировать деятельность риелторов через OpenID - 08.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт предложил регулировать деятельность риелторов через OpenID
Деятельность риелторов в России следует регулировать с помощью идентификацию через OpenID, а не путем принятия нового закона, считает старший партнер компании... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T06:16+0300
2025-08-08T06:16+0300
технологии
банки
россия
госдума
циан
домклик
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860452444.jpg?1754623004
МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Деятельность риелторов в России следует регулировать с помощью идентификацию через OpenID, а не путем принятия нового закона, считает старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов. Ранее в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ подготовили законопроект "О деятельности в сфере оказания услуг по операциям с недвижимостью". Планируется установить общие требования для риелторов и осуществлять госнадзор за их деятельностью. В частности, было предложено собрать специалистов через Госуслуги в реестры, куда могут попасть физические и юридические лица, имеющие в том числе высшее юридическое образование, при этом им нельзя быть осужденными по особо тяжким статьям. В июне 2025 года депутат Светлана Разворотнева (автор проекта) рассказала РИА Недвижимость, что получила отзыв на законопроект из кабмина и планирует переработать документ. По мнению Смирнова, инициаторы законопроекта, касающегося деятельности риелторов, думают не о повышении качества агентского сообщества, а хотят навязать риелторам "обязательное тестирование и прохождение обучения". При этом, признал он, в России действительно есть проблемы с серой зоной риелторских услуг, а точное число людей, работающих по профессии, неизвестно. "Ситуацию могло бы спасти введение некого OpenID для всех, кто занимается риелторской деятельностью, когда бы реальный человек призывался к определенному идентификатору через Госуслуги и только с ним мог бы работать на всех площадках, действующих на рынке – "Циан", "Домклик", "Авито", "Плюс" и так далее. Это очень простое решение, которое сделало бы все риелторские услуги более прозрачными: по QR-коду можно было бы узнать, сколько лет работает человек на рынке, как о нем отзываются, прошел ли он аттестацию в рамках системы добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости. Тогда бы агенты отвечали своей репутацией за свою работу", – заявил он в интервью РИА Недвижимость. Полностью интервью с Сергеем Смирновым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" 8.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, банки, россия, госдума, циан, домклик
Технологии, Банки, РОССИЯ, Госдума, ЦИАН, Домклик
06:16 08.08.2025
 
Эксперт предложил регулировать деятельность риелторов через OpenID

Эксперт Смирнов: деятельность риелторов нужно регулировать с помощью OpenID

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Деятельность риелторов в России следует регулировать с помощью идентификацию через OpenID, а не путем принятия нового закона, считает старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов.
Ранее в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ подготовили законопроект "О деятельности в сфере оказания услуг по операциям с недвижимостью". Планируется установить общие требования для риелторов и осуществлять госнадзор за их деятельностью. В частности, было предложено собрать специалистов через Госуслуги в реестры, куда могут попасть физические и юридические лица, имеющие в том числе высшее юридическое образование, при этом им нельзя быть осужденными по особо тяжким статьям. В июне 2025 года депутат Светлана Разворотнева (автор проекта) рассказала РИА Недвижимость, что получила отзыв на законопроект из кабмина и планирует переработать документ.
По мнению Смирнова, инициаторы законопроекта, касающегося деятельности риелторов, думают не о повышении качества агентского сообщества, а хотят навязать риелторам "обязательное тестирование и прохождение обучения".
При этом, признал он, в России действительно есть проблемы с серой зоной риелторских услуг, а точное число людей, работающих по профессии, неизвестно.
"Ситуацию могло бы спасти введение некого OpenID для всех, кто занимается риелторской деятельностью, когда бы реальный человек призывался к определенному идентификатору через Госуслуги и только с ним мог бы работать на всех площадках, действующих на рынке – "Циан", "Домклик", "Авито", "Плюс" и так далее. Это очень простое решение, которое сделало бы все риелторские услуги более прозрачными: по QR-коду можно было бы узнать, сколько лет работает человек на рынке, как о нем отзываются, прошел ли он аттестацию в рамках системы добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости. Тогда бы агенты отвечали своей репутацией за свою работу", – заявил он в интервью РИА Недвижимость.
Полностью интервью с Сергеем Смирновым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" 8.00 мск.
 
ТехнологииБанкиРОССИЯГосдумаЦИАНДомклик
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала