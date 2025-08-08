https://1prime.ru/20250808/ekspert-860452444.html

Эксперт предложил регулировать деятельность риелторов через OpenID

МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Деятельность риелторов в России следует регулировать с помощью идентификацию через OpenID, а не путем принятия нового закона, считает старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов. Ранее в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ подготовили законопроект "О деятельности в сфере оказания услуг по операциям с недвижимостью". Планируется установить общие требования для риелторов и осуществлять госнадзор за их деятельностью. В частности, было предложено собрать специалистов через Госуслуги в реестры, куда могут попасть физические и юридические лица, имеющие в том числе высшее юридическое образование, при этом им нельзя быть осужденными по особо тяжким статьям. В июне 2025 года депутат Светлана Разворотнева (автор проекта) рассказала РИА Недвижимость, что получила отзыв на законопроект из кабмина и планирует переработать документ. По мнению Смирнова, инициаторы законопроекта, касающегося деятельности риелторов, думают не о повышении качества агентского сообщества, а хотят навязать риелторам "обязательное тестирование и прохождение обучения". При этом, признал он, в России действительно есть проблемы с серой зоной риелторских услуг, а точное число людей, работающих по профессии, неизвестно. "Ситуацию могло бы спасти введение некого OpenID для всех, кто занимается риелторской деятельностью, когда бы реальный человек призывался к определенному идентификатору через Госуслуги и только с ним мог бы работать на всех площадках, действующих на рынке – "Циан", "Домклик", "Авито", "Плюс" и так далее. Это очень простое решение, которое сделало бы все риелторские услуги более прозрачными: по QR-коду можно было бы узнать, сколько лет работает человек на рынке, как о нем отзываются, прошел ли он аттестацию в рамках системы добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости. Тогда бы агенты отвечали своей репутацией за свою работу", – заявил он в интервью РИА Недвижимость. Полностью интервью с Сергеем Смирновым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" 8.00 мск.

