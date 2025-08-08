https://1prime.ru/20250808/glava-860452724.html
Глава РФПИ отметил рост числа украинцев, поддерживающих мир
Глава РФПИ отметил рост числа украинцев, поддерживающих мир - 08.08.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ отметил рост числа украинцев, поддерживающих мир
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в преддверии саммита США и России обратил внимание на опрос общественного мнения,... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T06:37+0300
2025-08-08T06:37+0300
2025-08-08T06:37+0300
экономика
общество
россия
сша
рф
москва
кирилл дмитриев
юрий ушаков
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860452724.jpg?1754624276
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в преддверии саммита США и России обратил внимание на опрос общественного мнения, свидетельствующий о значительном росте числа украинцев, которые поддерживают скорейшее достижение мира путем переговоров.
Дмитриев приводит соответствующие социологические данные американского института Гэллапа, согласно которым 69% украинцев (по сравнению с 20% в 2022 году) поддерживают скорейшее достижение мира путем переговоров, а не войну.
"Крайне важный опрос перед саммитом США и России", - написал Дмитриев в социальной сети Х.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Последняя встреча Путина с президентом США состоялась в 2021 году в Женеве - с Джо Байденом. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом.
сша
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, сша, рф, москва, кирилл дмитриев, юрий ушаков, джо байден
Экономика, Общество , РОССИЯ, США, РФ, МОСКВА, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Джо Байден
Глава РФПИ отметил рост числа украинцев, поддерживающих мир
Глава РФПИ Дмитриев: 69% украинцев поддерживают достижение мира путем переговоров
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в преддверии саммита США и России обратил внимание на опрос общественного мнения, свидетельствующий о значительном росте числа украинцев, которые поддерживают скорейшее достижение мира путем переговоров.
Дмитриев приводит соответствующие социологические данные американского института Гэллапа, согласно которым 69% украинцев (по сравнению с 20% в 2022 году) поддерживают скорейшее достижение мира путем переговоров, а не войну.
"Крайне важный опрос перед саммитом США и России", - написал Дмитриев в социальной сети Х.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Последняя встреча Путина с президентом США состоялась в 2021 году в Женеве - с Джо Байденом. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом.