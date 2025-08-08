Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ отметил рост числа украинцев, поддерживающих мир - 08.08.2025
Глава РФПИ отметил рост числа украинцев, поддерживающих мир
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в преддверии саммита США и России обратил внимание на опрос общественного мнения,... | 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в преддверии саммита США и России обратил внимание на опрос общественного мнения, свидетельствующий о значительном росте числа украинцев, которые поддерживают скорейшее достижение мира путем переговоров. Дмитриев приводит соответствующие социологические данные американского института Гэллапа, согласно которым 69% украинцев (по сравнению с 20% в 2022 году) поддерживают скорейшее достижение мира путем переговоров, а не войну. "Крайне важный опрос перед саммитом США и России", - написал Дмитриев в социальной сети Х. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Последняя встреча Путина с президентом США состоялась в 2021 году в Женеве - с Джо Байденом. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом.
Глава РФПИ отметил рост числа украинцев, поддерживающих мир

Глава РФПИ Дмитриев: 69% украинцев поддерживают достижение мира путем переговоров

