"После встречи Путина и Трампа". В США назвали 5 сценариев конца конфликта

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. По мнению экспертов телеканала CNN, на сегодняшний день просматриваются лишь пять сценариев окончания украинского конфликта, которые могут быть реализованы после переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.Первый сценарий. Стороны договариваются о прекращении огня. Но этот вариант эксперты записали в разряд маловероятных. На их взгляд, Россия не остановит наступление и к октябрю под ее контролем могут оказаться Покровск, Константиновка и Купянск.Второй сценарий. Переговоры с возможностью продления боевых действий. Это позволит ВС РФ не только взять по контроль уже упоминавшиеся города, но и приготовиться к будущему наступлению или закрепить свои военные успехи с помощью дипломатии. Здесь же называется вариант, предполагающий, что власть на Украине может оказаться в руках пророссийского политика.Третий. Украине - непонятно, за счет чего или кого - удается справиться со всеми трудностями. При этом ЕС продолжит ее активно поддерживать, а ВС РФ утрутся лишь незначительными достижениями, отчего российскому руководству захочется сесть за стол переговоров.Четвертый сценарий, катастрофический для всех участников, включая НАТО, но не для Российской Федерации. Соединенные Штаты перестанут помогать Киеву, а у Евросоюза для этого не хватит сил. В результате российские войска значительно продвигаются в Днепропетровской и Запорожской областях, сокрушая могучими ударами ВСУ. Владимир Зеленский в попытке спасти ситуацию попытается ужесточить мобилизацию, из-за чего в стране возникает острый политический кризис.Последний сценарий, катастрофический для России. Здесь все просто: конфликт вдруг приводит Российскую Федерацию к истощению ресурсов, отчего санкционное давление вдруг становится нестерпимым. При этом Китай решает ослабить поддержку, а параллельно российские элиты решают усилить недовольство. Как итог, президент РФ Владимир Путин принимает волевое решение о выводе войск с территории Украины. Насколько высока вероятность реализации этого сценария, в CNN не уточнили.
