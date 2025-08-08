https://1prime.ru/20250808/medal-860462665.html
Российские школьники завоевали восемь медалей на олимпиаде по ИИ в Китае
2025-08-08T11:59+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российские школьники завоевали восемь медалей на международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Российская сборная завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Китае со 2 по 8 августа", - говорится в сообщении. Чернышенко отметил, что в России сильная физико-математическая школа и передовые разработки в сфере ИИ. "Российские школьники, в честной конкурентной борьбе получившие восемь медалей, являются достойными продолжателями этих традиций", - подчеркнул вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что успех школьников на олимпиаде - это не только гордость для страны, но и важный вклад образования в будущее развитие экономики и цифровой зрелости государства. Команду российских школьников готовили представители Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ). В 2025 году Международная олимпиада по искусственному интеллекту прошла при поддержке ЮНЕСКО (UNESCO). В финале сборная России встретилась с 300 талантливыми школьниками из 61 страны, включая Австралию, Бразилию, Венгрию, КНР, Мексику, ОАЭ, Польшу, Сербию, Сингапур, США, Швецию, Японию. Участники программировали роботов, решали нестандартные задания в командах и индивидуально, применяя знания из разных областей - от компьютерного зрения и машинного обучения до обработки естественного языка.
