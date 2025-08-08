Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские школьники завоевали восемь медалей на олимпиаде по ИИ в Китае - 08.08.2025
Российские школьники завоевали восемь медалей на олимпиаде по ИИ в Китае
Российские школьники завоевали восемь медалей на олимпиаде по ИИ в Китае - 08.08.2025, ПРАЙМ
Российские школьники завоевали восемь медалей на олимпиаде по ИИ в Китае
Российские школьники завоевали восемь медалей на международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... | 08.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российские школьники завоевали восемь медалей на международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Российская сборная завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Китае со 2 по 8 августа", - говорится в сообщении. Чернышенко отметил, что в России сильная физико-математическая школа и передовые разработки в сфере ИИ. "Российские школьники, в честной конкурентной борьбе получившие восемь медалей, являются достойными продолжателями этих традиций", - подчеркнул вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что успех школьников на олимпиаде - это не только гордость для страны, но и важный вклад образования в будущее развитие экономики и цифровой зрелости государства. Команду российских школьников готовили представители Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ). В 2025 году Международная олимпиада по искусственному интеллекту прошла при поддержке ЮНЕСКО (UNESCO). В финале сборная России встретилась с 300 талантливыми школьниками из 61 страны, включая Австралию, Бразилию, Венгрию, КНР, Мексику, ОАЭ, Польшу, Сербию, Сингапур, США, Швецию, Японию. Участники программировали роботов, решали нестандартные задания в командах и индивидуально, применяя знания из разных областей - от компьютерного зрения и машинного обучения до обработки естественного языка.
11:59 08.08.2025
 
Российские школьники завоевали восемь медалей на олимпиаде по ИИ в Китае

Российские школьники завоевали 8 медалей на международной олимпиаде по ИИ в Китае

Искусственный интеллект
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российские школьники завоевали восемь медалей на международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Российская сборная завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Китае со 2 по 8 августа", - говорится в сообщении.
Чернышенко отметил, что в России сильная физико-математическая школа и передовые разработки в сфере ИИ.
"Российские школьники, в честной конкурентной борьбе получившие восемь медалей, являются достойными продолжателями этих традиций", - подчеркнул вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что успех школьников на олимпиаде - это не только гордость для страны, но и важный вклад образования в будущее развитие экономики и цифровой зрелости государства.
Команду российских школьников готовили представители Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ).
В 2025 году Международная олимпиада по искусственному интеллекту прошла при поддержке ЮНЕСКО (UNESCO). В финале сборная России встретилась с 300 талантливыми школьниками из 61 страны, включая Австралию, Бразилию, Венгрию, КНР, Мексику, ОАЭ, Польшу, Сербию, Сингапур, США, Швецию, Японию.
Участники программировали роботов, решали нестандартные задания в командах и индивидуально, применяя знания из разных областей - от компьютерного зрения и машинного обучения до обработки естественного языка.
Школьники за компьютерами. Архивное фото
Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по информатике
2 августа, 20:57
 
РОССИЯКИТАЙОлимпиадамедальТехнологииИИ
 
 
