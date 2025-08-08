Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых мотоциклов в России в январе-июле выросли на 16% - 08.08.2025, ПРАЙМ
Продажи новых мотоциклов в России в январе-июле выросли на 16%
мотоциклы
бизнес
автостат
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России в январе-июле текущего года выросли на 16% в годовом выражении, до 36,3 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Между тем за семь месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 36 292 новых мотоцикла – на 16% больше, чем в январе-июле 2024 года", - говорится в сообщении. При этом в июле продажи увеличились на 19% в годовом выражении и составили 7,78 тысячи новых мотоциклов. Отмечается, что 72% продаж в этом сегменте транспортных средств заняли китайские марки. Самым продаваемым брендом мотоциклов в июле остался Regulmoto, продажи которого составили почти 1,5 тысячи единиц. Следом идут марки Racer (677 штук) и Motoland (619 штук). В топ-5 брендов также попали Voge и Bajaj (555 и 355 штук соответственно). Лидером модельного рейтинга новых мотоциклов в июле стал Motoland XF300 (490 штук). В пятерку лидеров также вошли Racer RC300 (311 штук), Regulmoto Sport (260 штук), Stels M502N (212 штук) и Regulmoto TE (191 штука).
мотоциклы, бизнес, автостат
Мотоциклы, Бизнес, Автостат
17:34 08.08.2025
 
Продажи новых мотоциклов в России в январе-июле выросли на 16%

"Автостат": продажи новых мотоциклов в России в январе-июле выросли до 36,3 тыс штук

© РИА Новости . Павел Бедняков
© РИА Новости . Павел Бедняков
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России в январе-июле текущего года выросли на 16% в годовом выражении, до 36,3 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Между тем за семь месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 36 292 новых мотоцикла – на 16% больше, чем в январе-июле 2024 года", - говорится в сообщении.
При этом в июле продажи увеличились на 19% в годовом выражении и составили 7,78 тысячи новых мотоциклов. Отмечается, что 72% продаж в этом сегменте транспортных средств заняли китайские марки.
Самым продаваемым брендом мотоциклов в июле остался Regulmoto, продажи которого составили почти 1,5 тысячи единиц. Следом идут марки Racer (677 штук) и Motoland (619 штук). В топ-5 брендов также попали Voge и Bajaj (555 и 355 штук соответственно).
Лидером модельного рейтинга новых мотоциклов в июле стал Motoland XF300 (490 штук). В пятерку лидеров также вошли Racer RC300 (311 штук), Regulmoto Sport (260 штук), Stels M502N (212 штук) и Regulmoto TE (191 штука).
