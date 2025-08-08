https://1prime.ru/20250808/mototsikly-860477836.html
Продажи новых мотоциклов в России в январе-июле выросли на 16%
Продажи новых мотоциклов в России в январе-июле выросли на 16% - 08.08.2025, ПРАЙМ
Продажи новых мотоциклов в России в январе-июле выросли на 16%
Продажи новых мотоциклов в России в январе-июле текущего года выросли на 16% в годовом выражении, до 36,3 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T17:34+0300
2025-08-08T17:34+0300
2025-08-08T17:34+0300
мотоциклы
бизнес
автостат
https://cdnn.1prime.ru/img/83959/84/839598482_0:104:3271:1944_1920x0_80_0_0_f9b89127ad1316c48621f85bc8937c54.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России в январе-июле текущего года выросли на 16% в годовом выражении, до 36,3 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Между тем за семь месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 36 292 новых мотоцикла – на 16% больше, чем в январе-июле 2024 года", - говорится в сообщении. При этом в июле продажи увеличились на 19% в годовом выражении и составили 7,78 тысячи новых мотоциклов. Отмечается, что 72% продаж в этом сегменте транспортных средств заняли китайские марки. Самым продаваемым брендом мотоциклов в июле остался Regulmoto, продажи которого составили почти 1,5 тысячи единиц. Следом идут марки Racer (677 штук) и Motoland (619 штук). В топ-5 брендов также попали Voge и Bajaj (555 и 355 штук соответственно). Лидером модельного рейтинга новых мотоциклов в июле стал Motoland XF300 (490 штук). В пятерку лидеров также вошли Racer RC300 (311 штук), Regulmoto Sport (260 штук), Stels M502N (212 штук) и Regulmoto TE (191 штука).
https://1prime.ru/20250808/avto-860462349.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83959/84/839598482_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_3dd970373f88b4b062c7516e67b488cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мотоциклы, бизнес, автостат
Мотоциклы, Бизнес, Автостат
Продажи новых мотоциклов в России в январе-июле выросли на 16%
"Автостат": продажи новых мотоциклов в России в январе-июле выросли до 36,3 тыс штук
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России в январе-июле текущего года выросли на 16% в годовом выражении, до 36,3 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Между тем за семь месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 36 292 новых мотоцикла – на 16% больше, чем в январе-июле 2024 года", - говорится в сообщении.
При этом в июле продажи увеличились на 19% в годовом выражении и составили 7,78 тысячи новых мотоциклов. Отмечается, что 72% продаж в этом сегменте транспортных средств заняли китайские марки.
Самым продаваемым брендом мотоциклов в июле остался Regulmoto, продажи которого составили почти 1,5 тысячи единиц. Следом идут марки Racer (677 штук) и Motoland (619 штук). В топ-5 брендов также попали Voge и Bajaj (555 и 355 штук соответственно).
Лидером модельного рейтинга новых мотоциклов в июле стал Motoland XF300 (490 штук). В пятерку лидеров также вошли Racer RC300 (311 штук), Regulmoto Sport (260 штук), Stels M502N (212 штук) и Regulmoto TE (191 штука).
Модельный ряд российского автобренда Tenet пополнит новый кроссовер