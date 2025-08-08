https://1prime.ru/20250808/neft-860455654.html

Россия предложила Индии скидку для продолжения поставок нефти, пишут СМИ

энергетика

россия

индия

нефть

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Россия снизила цену на нефть Urals для Индии, предложив скидку в размере 5 долларов за баррель по отношению к эталонному сорту Dated Brent. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на рыночные данные.Всего неделю назад российская нефть поставлялась в Индию без дисконта, однако уже сейчас энергоресурс предлагается в индийских портах по сниженной цене. В аналитической компании Kpler Ltd. отметили, что скидка была предоставлена в связи с усилением антироссийских санкций со стороны Евросоюза.По мнению экспертов Kpler Ltd., тенденция к удешевлению Urals продолжится из-за неопределенности в действиях Вашингтона.В издании отметили, что, несмотря на давление США, индийские компании вряд ли смогут полностью прекратить закупки. Замещение 37 процентов рынка, которые занимает Россия, потребует значительных затрат.Пока государственные НПЗ рассматривают возможность приостановки поставок, частные предприятия продолжают покупать российскую нефть, но в меньших объемах.

индия

россия, индия, нефть