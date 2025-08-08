Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти марки Brent опустилась до 66 долларов за баррель - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250808/neft-860457543.html
Цена нефти марки Brent опустилась до 66 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась до 66 долларов за баррель - 08.08.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась до 66 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в пределах 1%, стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов впервые с 6 июня, свидетельствуют | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T09:30+0300
2025-08-08T09:32+0300
экономика
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81283424bacba43ba77285bca7f086ad.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в пределах 1%, стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов впервые с 6 июня, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 9.28 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,74% относительно предыдущего закрытия, до 65,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,85%, до 63,34 доллара.
https://1prime.ru/20250808/neft-860455654.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_01c49985f5f1a79e223881e2e36dfc66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть
Экономика, Нефть
09:30 08.08.2025 (обновлено: 09:32 08.08.2025)
 
Цена нефти марки Brent опустилась до 66 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась до 66 долларов за баррель впервые с 6 июня

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в пределах 1%, стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов впервые с 6 июня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.28 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,74% относительно предыдущего закрытия, до 65,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,85%, до 63,34 доллара.
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Россия предложила Индии скидку для продолжения поставок нефти, пишут СМИ
08:42
 
ЭкономикаНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала