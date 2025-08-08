https://1prime.ru/20250808/neft-860457543.html
Цена нефти марки Brent опустилась до 66 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась до 66 долларов за баррель - 08.08.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась до 66 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в пределах 1%, стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов впервые с 6 июня, свидетельствуют | 08.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в пределах 1%, стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов впервые с 6 июня, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 9.28 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,74% относительно предыдущего закрытия, до 65,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,85%, до 63,34 доллара.
нефть
Цена нефти марки Brent опустилась до 66 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась до 66 долларов за баррель впервые с 6 июня
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в пределах 1%, стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов впервые с 6 июня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.28 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,74% относительно предыдущего закрытия, до 65,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,85%, до 63,34 доллара.
