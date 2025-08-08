Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Reuters: Индия готова к сокращению импорта нефти из России - 08.08.2025, ПРАЙМ
Reuters: Индия готова к сокращению импорта нефти из России
Reuters: Индия готова к сокращению импорта нефти из России - 08.08.2025, ПРАЙМ
Reuters: Индия готова к сокращению импорта нефти из России
Индия готова к сокращению закупок нефти из России и сделкам с другими странами, в том числе с Соединенными Штатами, если будет похожая цена. Об этом сообщает... | 08.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Индия готова к сокращению закупок нефти из России и сделкам с другими странами, в том числе с Соединенными Штатами, если будет похожая цена. Об этом сообщает агентство Reuters."Индия также по-прежнему открыта к сокращению импорта нефти из России и готова заключать сделки с другими странами, включая США, если сможет получить аналогичные цены", - сказано в тексте статьи.Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Также США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Кроме этой пошлины против Индии начиная с 7 августа будет действовать "взаимная" пошлина в 25%.
13:51 08.08.2025 (обновлено: 13:57 08.08.2025)
 
Reuters: Индия готова к сокращению импорта нефти из России

Reuters: Индия открыта к сокращению импорта нефти из России и сделкам с США

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Индия готова к сокращению закупок нефти из России и сделкам с другими странами, в том числе с Соединенными Штатами, если будет похожая цена. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Индия также по-прежнему открыта к сокращению импорта нефти из России и готова заключать сделки с другими странами, включая США, если сможет получить аналогичные цены", - сказано в тексте статьи.
Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Также США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Кроме этой пошлины против Индии начиная с 7 августа будет действовать "взаимная" пошлина в 25%.
Россия предложила Индии скидку для продолжения поставок нефти, пишут СМИ
