Reuters: Индия готова к сокращению импорта нефти из России

2025-08-08T13:51+0300
2025-08-08T13:51+0300
2025-08-08T13:57+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Индия готова к сокращению закупок нефти из России и сделкам с другими странами, в том числе с Соединенными Штатами, если будет похожая цена. Об этом сообщает агентство Reuters."Индия также по-прежнему открыта к сокращению импорта нефти из России и готова заключать сделки с другими странами, включая США, если сможет получить аналогичные цены", - сказано в тексте статьи.Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Также США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Кроме этой пошлины против Индии начиная с 7 августа будет действовать "взаимная" пошлина в 25%.
