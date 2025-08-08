https://1prime.ru/20250808/neft-860469172.html

Reuters: Индия готова к сокращению импорта нефти из России

2025-08-08T13:51+0300

экономика

нефть

сша

индия

дональд трамп

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Индия готова к сокращению закупок нефти из России и сделкам с другими странами, в том числе с Соединенными Штатами, если будет похожая цена. Об этом сообщает агентство Reuters."Индия также по-прежнему открыта к сокращению импорта нефти из России и готова заключать сделки с другими странами, включая США, если сможет получить аналогичные цены", - сказано в тексте статьи.Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Также США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Кроме этой пошлины против Индии начиная с 7 августа будет действовать "взаимная" пошлина в 25%.

2025

нефть, сша, индия, дональд трамп