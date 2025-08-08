https://1prime.ru/20250808/neft-860470924.html
Стоимость нефти растет после продолжительного снижения
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются после шести сессий снижения подряд, инвесторы оценивают ситуацию в мировой торговле, следует из данных торгов. По состоянию на 14.11 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 0,6%, до 66,83 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,5%, до 64,2 доллара. Котировки нефти прервали шестидневное снижение, по итогам которого они суммарно снизились примерно на 9%. Инвесторы продолжают ожидать торговых новостей. Так, РФ и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни, заявил ранее на этой неделе журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены от американского президента Дональда Трампа. Кроме того, ранее Белый дом объявил о том, что американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. "Геополитика остается основной движущей силой. Рынок не ожидает значительного дефицита в балансе нефти, поскольку рост цен на нефть противоречил бы интересам США. В результате нефть в последнее время с трудом набирает обороты", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Тамаш Варга (Tamas Varga). Кроме того, позднее в пятницу будут опубликованы еженедельные данные по действующим нефтяным буровым установкам в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 1 августа их число сократилось на 5 - до 410 установок.
