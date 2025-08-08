https://1prime.ru/20250808/neft-860483247.html

Нефть завершает неделю сильнейшим с конца июня снижением

Нефть завершает неделю сильнейшим с конца июня снижением - 08.08.2025

Нефть завершает неделю сильнейшим с конца июня снижением

Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на осторожности участников рынка "черного золота", однако готовятся завершить неделю сильнейшим с конца июня...

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на осторожности участников рынка "черного золота", однако готовятся завершить неделю сильнейшим с конца июня снижением, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 20.31 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 0,59%, до 66,82 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,33%, до 64,09 доллара. С начала недели Brent подешевела на 3,5%, WTI - на 4,38%. Это самая сильная динамика снижения с конца июня, когда нефть за неделю подешевела на 14,49%. "Рынок осторожен. Перспективы роста добычи ОПЕК и торговая напряженность с Китаем остаются в фокусе внимания, так как наращивают опасения по поводу замедления глобального спроса на энергоресурсы", - отметил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 8 августа их число выросло на одну - до 411. По мнению Скрябина, главный фактор давления на нефтяные котировки - снижение рисков сокращения предложения на фоне геополитических новостей. "Инвесторы отыгрывают новость о предстоящей встрече президентов Трампа и Путина, первой с 2021 года. Белый дом сообщил, что очный диалог может состояться уже на следующей неделе. Надежды на начало прямого контакта частично компенсируют тревожность, вызванную новыми пошлинами США против Индии за импорт российской нефти", - объяснил аналитик.

