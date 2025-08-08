Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПЭК: спрос на внутрироссийские перевозки грузов вырос на 2,7% - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250808/pek-860451371.html
ПЭК: спрос на внутрироссийские перевозки грузов вырос на 2,7%
ПЭК: спрос на внутрироссийские перевозки грузов вырос на 2,7% - 08.08.2025, ПРАЙМ
ПЭК: спрос на внутрироссийские перевозки грузов вырос на 2,7%
Спрос на внутрироссийские перевозки грузов по итогам июля вырос на 2,7% по отношению к июню текущего года, сообщили РИА Новости в ПЭК. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T03:18+0300
2025-08-08T03:18+0300
бизнес
россия
экономика
москва
санкт-петербург
екатеринбург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860451371.jpg?1754612337
МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Спрос на внутрироссийские перевозки грузов по итогам июля вырос на 2,7% по отношению к июню текущего года, сообщили РИА Новости в ПЭК. "По итогам июля спрос на внутрироссийские перевозки вырос на 2,7% в сравнении с предыдущим месяцем. Восстановление баланса спроса и предложения на рынке подтверждают и данные аналитиков: за месяц отражающий эту динамику показатель увеличился в 1,6 раза и к 28 июля достиг 40 пунктов", — отметили в компании. В ПЭК отметили, что наиболее востребованными направлениями по итогам июля текущего года стали Москва — Санкт-Петербург, Москва — Екатеринбург, Санкт-Петербург — Мурманск. "Рост спроса на грузоперевозки связан с выбытием большого количества техники с рынка. По данным Объединенной лизинговой ассоциации, с конца прошлого года компании вернули лизингодателям более 30 тысяч единиц техники, еще 10 тысяч — под риском изъятия. Как следствие, на рынке выросла конкуренция", — подчеркнул директор по транспортной логистике ПЭК Виктор Калинин, чьи слова приводятся пресс-службой компании. При этом, по расчетам ПЭК, средний тариф на перевозку генеральных грузов, когда в транспортном средстве отправляются грузы одного владельца, до сих пор остается ниже аналогичного периода прошлого года. По мнению Калинина, замедление темпов роста тарифов связано с избытком недобросовестных игроков, работающих по заниженным ставкам. Так, согласно данным "АвтоГрузЭкс", доля таких компаний на рынке превышает 60%. "К пиковому сезону (август–декабрь) ставки могут выйти на уровень прошлого года. Более того, если текущие темпы выбытия техники с рынка сохранятся, к ноябрю в отрасли может возникнуть нехватка предложения", — заключил Калинин.
москва
санкт-петербург
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ
03:18 08.08.2025
 
ПЭК: спрос на внутрироссийские перевозки грузов вырос на 2,7%

ПЭК: спрос на внутрироссийские перевозки грузов в июле вырос на 2,7%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Спрос на внутрироссийские перевозки грузов по итогам июля вырос на 2,7% по отношению к июню текущего года, сообщили РИА Новости в ПЭК.
"По итогам июля спрос на внутрироссийские перевозки вырос на 2,7% в сравнении с предыдущим месяцем. Восстановление баланса спроса и предложения на рынке подтверждают и данные аналитиков: за месяц отражающий эту динамику показатель увеличился в 1,6 раза и к 28 июля достиг 40 пунктов", — отметили в компании.
В ПЭК отметили, что наиболее востребованными направлениями по итогам июля текущего года стали Москва — Санкт-Петербург, Москва — Екатеринбург, Санкт-Петербург — Мурманск.
"Рост спроса на грузоперевозки связан с выбытием большого количества техники с рынка. По данным Объединенной лизинговой ассоциации, с конца прошлого года компании вернули лизингодателям более 30 тысяч единиц техники, еще 10 тысяч — под риском изъятия. Как следствие, на рынке выросла конкуренция", — подчеркнул директор по транспортной логистике ПЭК Виктор Калинин, чьи слова приводятся пресс-службой компании.
При этом, по расчетам ПЭК, средний тариф на перевозку генеральных грузов, когда в транспортном средстве отправляются грузы одного владельца, до сих пор остается ниже аналогичного периода прошлого года. По мнению Калинина, замедление темпов роста тарифов связано с избытком недобросовестных игроков, работающих по заниженным ставкам. Так, согласно данным "АвтоГрузЭкс", доля таких компаний на рынке превышает 60%.
"К пиковому сезону (август–декабрь) ставки могут выйти на уровень прошлого года. Более того, если текущие темпы выбытия техники с рынка сохранятся, к ноябрю в отрасли может возникнуть нехватка предложения", — заключил Калинин.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕКАТЕРИНБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала