ПЭК: спрос на внутрироссийские перевозки грузов вырос на 2,7%

ПЭК: спрос на внутрироссийские перевозки грузов вырос на 2,7%

МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Спрос на внутрироссийские перевозки грузов по итогам июля вырос на 2,7% по отношению к июню текущего года, сообщили РИА Новости в ПЭК. "По итогам июля спрос на внутрироссийские перевозки вырос на 2,7% в сравнении с предыдущим месяцем. Восстановление баланса спроса и предложения на рынке подтверждают и данные аналитиков: за месяц отражающий эту динамику показатель увеличился в 1,6 раза и к 28 июля достиг 40 пунктов", — отметили в компании. В ПЭК отметили, что наиболее востребованными направлениями по итогам июля текущего года стали Москва — Санкт-Петербург, Москва — Екатеринбург, Санкт-Петербург — Мурманск. "Рост спроса на грузоперевозки связан с выбытием большого количества техники с рынка. По данным Объединенной лизинговой ассоциации, с конца прошлого года компании вернули лизингодателям более 30 тысяч единиц техники, еще 10 тысяч — под риском изъятия. Как следствие, на рынке выросла конкуренция", — подчеркнул директор по транспортной логистике ПЭК Виктор Калинин, чьи слова приводятся пресс-службой компании. При этом, по расчетам ПЭК, средний тариф на перевозку генеральных грузов, когда в транспортном средстве отправляются грузы одного владельца, до сих пор остается ниже аналогичного периода прошлого года. По мнению Калинина, замедление темпов роста тарифов связано с избытком недобросовестных игроков, работающих по заниженным ставкам. Так, согласно данным "АвтоГрузЭкс", доля таких компаний на рынке превышает 60%. "К пиковому сезону (август–декабрь) ставки могут выйти на уровень прошлого года. Более того, если текущие темпы выбытия техники с рынка сохранятся, к ноябрю в отрасли может возникнуть нехватка предложения", — заключил Калинин.

