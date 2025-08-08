https://1prime.ru/20250808/pentagon-860464269.html

Пентагон в июле добавил возможность возврата выделенного Киеву оружия

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Пентагон в июле внес изменения в свою политику, дающие право ведомству возвращать предназначенное для Украины оружие обратно в запасы США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, ознакомившиеся со служебной запиской заместителя министра обороны Штатов по военно-политическим вопросам Элбриджа Колби, которую тот написал в прошлом месяце. "У министерства обороны есть возможность вернуть определенное оружие и снаряжения, предназначенные Украине, обратно на американские склады... это радикальный шаг, который может привести к тому, что миллиарды долларов, ранее выделенные для... (Украины - ред.), будут направлены на пополнение сокращающихся американских запасов", - говорится в сообщении. Как отмечается, когда министр обороны США Пит Хегсет в июле распорядился о приостановке поставок вооружений Украине, он действовал в соответствии со служебной запиской Колби. Этот документ остается в силе, подчеркивает телеканал. По словам источников CNN, случаев возвращения оружия в соответствии с этой запиской пока еще не было, однако, если это произойдет, то подобный шаг может лишить Киев вооружений стоимостью миллиарды долларов. Телеканал добавляет, что в рамках документа Пентагон также разделил запасы вооружений США на "красную", "желтую" и "зеленую" категории, где первые две обозначают, что этих вооружений не хватает на американских складах, а их поставка требует утверждения самим главой Пентагона. Как указывается, предназначенные Киеву ракеты для систем ПВО Patriot и ряд другого оружия были отнесены к "красной категории". Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер после выдвинул утверждение, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

