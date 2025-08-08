Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России - 08.08.2025
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России - 08.08.2025, ПРАЙМ
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России
Глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T13:23+0300
2025-08-08T13:39+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.Российский лидер на оперативном совещании Совбеза предложил обсудить региональную политику применительно к обеспечению вопросов безопасности."Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики применительно, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности, прежде всего", - заявил президент.Он отметил, что на совещании с докладами выступят министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и руководитель ФСБ Александр Бортников.Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза состоялось две недели назад, 25 июля. Тогда обсуждалось два вопроса: повышение эффективности национальной морской политики и подготовку к Единому дню голосования, которое пройдет в сентябре.
россия, владимир путин, совбез
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Совбез
13:23 08.08.2025 (обновлено: 13:39 08.08.2025)
 
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

Штаб-квартира Организации объединенных наций - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Россия проведет неформальное заседание Совбеза ООН по Украине
4 августа, 21:29
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинСовбез
 
 
