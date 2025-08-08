https://1prime.ru/20250808/putin-860468101.html

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России

2025-08-08T13:23+0300

2025-08-08T13:23+0300

2025-08-08T13:39+0300

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.Российский лидер на оперативном совещании Совбеза предложил обсудить региональную политику применительно к обеспечению вопросов безопасности."Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики применительно, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности, прежде всего", - заявил президент.Он отметил, что на совещании с докладами выступят министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и руководитель ФСБ Александр Бортников.Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза состоялось две недели назад, 25 июля. Тогда обсуждалось два вопроса: повышение эффективности национальной морской политики и подготовку к Единому дню голосования, которое пройдет в сентябре.

