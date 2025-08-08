Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Казахстан начали инженерные изыскания в районе будущей АЭС - 08.08.2025
Россия и Казахстан начали инженерные изыскания в районе будущей АЭС
Россия и Казахстан начали инженерные изыскания в районе строительства будущей АЭС большой мощности, сообщил "Росатом". | 08.08.2025, ПРАЙМ
09:21 08.08.2025
 
Россия и Казахстан начали инженерные изыскания в районе будущей АЭС

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
Логотип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
ПОСЕЛОК УЛЬКЕН (Алматинская область Казахстан) - ПРАЙМ. Россия и Казахстан начали инженерные изыскания в районе строительства будущей АЭС большой мощности, сообщил "Росатом".
"Восьмого августа 2025 года в поселке Улькен (Жамбылский район, Алматинская область, Казахстан) начались первые работы по проекту строительства АЭС – инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для строительства атомной электростанции большой мощности", - говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев.
Специалисты инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта. Эти исследования позволят оценить сейсмическую устойчивость, гидрогеологические особенности и другие параметры территории, что является обязательным условием для обеспечения надежности и безопасности будущей станции. Всего в рамках этого этапа изыскательских работ будет пройдено не менее 50 скважин, глубина которых составит от 30 до 120 метров. В дальнейшем на основе полученных данных будет принято решение о точном расположении АЭС.
Начало инженерных изысканий – это фундаментальный этап, от которого зависят безопасность, надежность и экономическая эффективность проекта АЭС, подчеркивает "Росатом". "Именно в ходе этих работ проводится комплексное изучение геологических, сейсмических, гидрологических и экологических характеристик территории, на основании которых будет принято окончательное решение о размещении станции. Проведение изысканий обеспечивает соответствие проекта международным и национальным стандартам, минимизирует экологические и техногенные риски и создает основу для эффективного проектирования будущей атомной электростанции", - пояснили в госкорпорации.
Основу будущей станции составят передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения III+. Эта технология отвечает строжайшим международным требованиям безопасности и уже успешно применяется на действующих и строящихся объектах в России, Белоруссии, Турции, Бангладеш, Египте и Китае. Срок службы реактора составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.
В июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме "Росатом" и Агентство Республики Казахстан по атомной энергии утвердили индикативную дорожную карта проекта строительства АЭС. Документ определяет основные этапы взаимодействия сторон: организацию инженерно-изыскательских работ, подготовку проектной документации, а также заключение EPC-контракта (контракта на проектирование, закупки и строительство).
Казахстан начал строительство угольной ТЭЦ без участия России
31 июля, 10:34
