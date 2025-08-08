Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" 2028 году намерен начать добычу урана в Забайкальском крае - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250808/rosatom-860467316.html
"Росатом" 2028 году намерен начать добычу урана в Забайкальском крае
"Росатом" 2028 году намерен начать добычу урана в Забайкальском крае - 08.08.2025, ПРАЙМ
"Росатом" 2028 году намерен начать добычу урана в Забайкальском крае
Главгосэкспертиза одобрила проект освоения Широндукуйского месторождения урана в Краснокаменске Забайкальского края, добычу там планируется начать в 2028 году,... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T13:17+0300
2025-08-08T13:17+0300
энергетика
росатом
промышленность
уран
добыча урана
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c289bdd7ea0bfa4743ff76075024f1a2.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Главгосэкспертиза одобрила проект освоения Широндукуйского месторождения урана в Краснокаменске Забайкальского края, добычу там планируется начать в 2028 году, сообщила пресс-служба горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом". "АО "ВНИПИпромтехнологии" (инжиниринговый центр горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом") получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на проект освоения Широндукуйского месторождения Стрельцовского ураново-рудного района, расположенного в г. Краснокаменске Забайкальского края. Заказчиком проекта выступило ПАО "ППГХО" им. Е.П. Славского (уранодобывающее предприятие дивизиона)", - говорится в сообщении. Заказчиком проекта выступило уранодобывающее предприятие горнорудного дивизиона ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" имени Е.П. Славского. Отмечается, что специалисты инжинирингового центра уже провели инженерные изыскания, детально изучили природные и климатические условия территории, проанализировали отобранные пробы. Результаты легли в основу проектной документации. Кроме того "ВНИПИпромтехнологии" подготовило технический проект отработки месторождения, уже получивший одобрение Роснедр. "Следующий этап - строительство поверхностного комплекса, к которому приступят уже в этом году. Идут горно-капитальные работы по IV горизонту подземного рудника № 1, необходимые для вскрытия Широндукуйского месторождения. Начать добычу планируется в 2028 году", - подчеркивается в сообщении.
https://1prime.ru/20250808/likhachev-860461572.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_112:0:2547:1826_1920x0_80_0_0_b9a34455920f39fd7b00abf8149cda6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росатом, промышленность, уран, добыча урана
Энергетика, Росатом, Промышленность, уран, добыча урана
13:17 08.08.2025
 
"Росатом" 2028 году намерен начать добычу урана в Забайкальском крае

"Росатом" в 2028 году начнет добычу урана в новом месторождении в Забайкальском крае

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Главгосэкспертиза одобрила проект освоения Широндукуйского месторождения урана в Краснокаменске Забайкальского края, добычу там планируется начать в 2028 году, сообщила пресс-служба горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом".
"АО "ВНИПИпромтехнологии" (инжиниринговый центр горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом") получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на проект освоения Широндукуйского месторождения Стрельцовского ураново-рудного района, расположенного в г. Краснокаменске Забайкальского края. Заказчиком проекта выступило ПАО "ППГХО" им. Е.П. Славского (уранодобывающее предприятие дивизиона)", - говорится в сообщении.
Заказчиком проекта выступило уранодобывающее предприятие горнорудного дивизиона ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" имени Е.П. Славского.
Отмечается, что специалисты инжинирингового центра уже провели инженерные изыскания, детально изучили природные и климатические условия территории, проанализировали отобранные пробы. Результаты легли в основу проектной документации. Кроме того "ВНИПИпромтехнологии" подготовило технический проект отработки месторождения, уже получивший одобрение Роснедр.
"Следующий этап - строительство поверхностного комплекса, к которому приступят уже в этом году. Идут горно-капитальные работы по IV горизонту подземного рудника № 1, необходимые для вскрытия Широндукуйского месторождения. Начать добычу планируется в 2028 году", - подчеркивается в сообщении.
Росатом на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
"Росатом" готов предоставить Казахстану 30% работ по проекту АЭС
11:22
 
ЭнергетикаРосатомПромышленностьурандобыча урана
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала