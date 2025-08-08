В США прекращена программа EPA по солнечной энергии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-08T02:12+0300
2025-08-08T02:12+0300
экономика
мировая экономика
сша
джо байден
ВАШИНГТОН, 8 авг – ПРАЙМ. Программа Агентства по охране окружающей среды (EPA) стоимостью 7 миллиардов долларов, принятая экс-президентом США Джо Байденом и направленная на расширение доступа к солнечной энергии для малоимущих граждан, прекращена, сообщил глава агентства Ли Зелдин. "Сегодня Агентство по охране окружающей среды при администрации (Дональда) Трампа объявляет, что мы окончательно прекращаем программу "Солнечная энергия для всех", экономя налогоплательщикам США еще 7 миллиардов долларов!" – написал Зелдин в соцсети Х. По словам Зелдина, данная программа была ликвидирована в рамках "единого, большого, красивого" законопроекта, направленного на оптимизацию государственных расходов и снижение налогового бремени. Как сообщает агентство Блумберг, в первой половине 2025 года американские компании отменили, сократили или закрыли инвестиции в проекты чистой энергетики на сумму более 22 миллиардов долларов. Это произошло после того, как Трамп отменил налоговые льготы, введенные при администрации Байдена для поддержки развития зеленой энергетики.
мировая экономика, сша, джо байден
Экономика, Мировая экономика, США, Джо Байден
02:12 08.08.2025
 
ВАШИНГТОН, 8 авг – ПРАЙМ. Программа Агентства по охране окружающей среды (EPA) стоимостью 7 миллиардов долларов, принятая экс-президентом США Джо Байденом и направленная на расширение доступа к солнечной энергии для малоимущих граждан, прекращена, сообщил глава агентства Ли Зелдин.
"Сегодня Агентство по охране окружающей среды при администрации (Дональда) Трампа объявляет, что мы окончательно прекращаем программу "Солнечная энергия для всех", экономя налогоплательщикам США еще 7 миллиардов долларов!" – написал Зелдин в соцсети Х.
По словам Зелдина, данная программа была ликвидирована в рамках "единого, большого, красивого" законопроекта, направленного на оптимизацию государственных расходов и снижение налогового бремени.
Как сообщает агентство Блумберг, в первой половине 2025 года американские компании отменили, сократили или закрыли инвестиции в проекты чистой энергетики на сумму более 22 миллиардов долларов. Это произошло после того, как Трамп отменил налоговые льготы, введенные при администрации Байдена для поддержки развития зеленой энергетики.
 
Заголовок открываемого материала