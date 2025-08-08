В США прекращена программа EPA по солнечной энергии

https://1prime.ru/20250808/ssha-860450744.html

ВАШИНГТОН, 8 авг – ПРАЙМ. Программа Агентства по охране окружающей среды (EPA) стоимостью 7 миллиардов долларов, принятая экс-президентом США Джо Байденом и направленная на расширение доступа к солнечной энергии для малоимущих граждан, прекращена, сообщил глава агентства Ли Зелдин. "Сегодня Агентство по охране окружающей среды при администрации (Дональда) Трампа объявляет, что мы окончательно прекращаем программу "Солнечная энергия для всех", экономя налогоплательщикам США еще 7 миллиардов долларов!" – написал Зелдин в соцсети Х. По словам Зелдина, данная программа была ликвидирована в рамках "единого, большого, красивого" законопроекта, направленного на оптимизацию государственных расходов и снижение налогового бремени. Как сообщает агентство Блумберг, в первой половине 2025 года американские компании отменили, сократили или закрыли инвестиции в проекты чистой энергетики на сумму более 22 миллиардов долларов. Это произошло после того, как Трамп отменил налоговые льготы, введенные при администрации Байдена для поддержки развития зеленой энергетики.

