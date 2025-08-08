Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд исключил кипрскую компанию из числа акционеров ПНТ - 08.08.2025
Суд исключил кипрскую компанию из числа акционеров ПНТ
Суд исключил кипрскую компанию из числа акционеров ПНТ - 08.08.2025, ПРАЙМ
Суд исключил кипрскую компанию из числа акционеров ПНТ
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд по жалобе председателя совета директоров АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) Елены Васильевой исключил кипрскую | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T17:53+0300
2025-08-08T17:53+0300
суд
нефть
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/76423/65/764236542_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_4f666d72db902a4748fea0d87748f677.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд по жалобе председателя совета директоров АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) Елены Васильевой исключил кипрскую компанию Tujunga Enterprises Ltd из состава акционеров ПНТ, следует из материалов дела. "Исключить компанию с ограниченной ответственностью "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" из числа акционеров акционерного общества "Петербургский нефтяной терминал"... путем списания принадлежащих... "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" обыкновенных именных акций акционерного общества "Петербургский нефтяной терминал"... в количестве 2807... штук с лицевого счета компании... "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед"... и зачисления указанных акций на казначейский лицевой счет эмитента акционерного общества "Петербургский нефтяной терминал"... с выплатой в пользу компании "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" действительной стоимости доли ее участия.... определённой на момент вступления судебного акта в законную силу", – говорится в постановлении апелляционного суда. Соответственно, отменено решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который 19 марта 2025 года не удовлетворил иск Васильевой об исключении "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" из состава акционеров ПНТ, указывается в постановлении суда второй инстанции. Согласно материалам дела, основанием для такого решения арбитражного суда Петербурга стало, в частности, то, что "исключение одного из акционеров общества не является надлежащим способом разрешения имеющегося в обществе корпоративного конфликта". Этот конфликт сопровождается судебным разбирательством, связанным с правами государства на акции АО "Петербургский нефтяной терминал" . Арбитражный суд Петербурга в апреле 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ признал ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность Российской Федерации переходит 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных. Это решение оспорили компания АО "Петербургский нефтяной терминал", компания "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед", один из ее конечных бенефициаров Михаил Скигин, а также председатель совета директоров Васильева. В результате, согласно материалам соответствующего дела, в июле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции, которое оставлено в силе в части признания ничтожной только одной из сделок. В результате в госсобственность переходит 1731 акция ПНТ, ранее принадлежавшая "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". При этом компании возвращается часть акций (2807 штук) "Петербургского нефтяного терминала", переданных государству решением суда первой инстанции, уточняется в постановлении апелляционного суда. В настоящее время Генпрокуратура подала кассационную жалобу на этот судебный акт. В апреле в ПНТ отмечали, что удовлетворение иска Генпрокуратуры избавляет компанию от иностранного контроля. Как указывается в решении суда первой инстанции в пользу надзорного ведомства, в результате спорных сделок "доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных (конечные бенефициары Tujunga Enterprises Ltd Михаил, Евгений и Полина Скигины) в стратегическом предприятии увеличилось до 4 538 акций (50% уставного капитала)", что позволяло им "прямо влиять" на деятельность ПНТ. В октябре 2024 года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises (один из иностранных акционеров терминала) и один из ее бенефициаров Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% акций ПНТ принадлежат Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.
санкт-петербург
суд, нефть, санкт-петербург
суд, Нефть, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
17:53 08.08.2025
 
Суд исключил кипрскую компанию из числа акционеров ПНТ

Суд исключил кипрскую компанию из числа акционеров "Петербургского нефтяного терминала"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд по жалобе председателя совета директоров АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) Елены Васильевой исключил кипрскую компанию Tujunga Enterprises Ltd из состава акционеров ПНТ, следует из материалов дела.
"Исключить компанию с ограниченной ответственностью "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" из числа акционеров акционерного общества "Петербургский нефтяной терминал"... путем списания принадлежащих... "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" обыкновенных именных акций акционерного общества "Петербургский нефтяной терминал"... в количестве 2807... штук с лицевого счета компании... "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед"... и зачисления указанных акций на казначейский лицевой счет эмитента акционерного общества "Петербургский нефтяной терминал"... с выплатой в пользу компании "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" действительной стоимости доли ее участия.... определённой на момент вступления судебного акта в законную силу", – говорится в постановлении апелляционного суда.
Соответственно, отменено решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который 19 марта 2025 года не удовлетворил иск Васильевой об исключении "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" из состава акционеров ПНТ, указывается в постановлении суда второй инстанции.
Согласно материалам дела, основанием для такого решения арбитражного суда Петербурга стало, в частности, то, что "исключение одного из акционеров общества не является надлежащим способом разрешения имеющегося в обществе корпоративного конфликта".
Этот конфликт сопровождается судебным разбирательством, связанным с правами государства на акции АО "Петербургский нефтяной терминал" . Арбитражный суд Петербурга в апреле 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ признал ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность Российской Федерации переходит 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных.
Это решение оспорили компания АО "Петербургский нефтяной терминал", компания "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед", один из ее конечных бенефициаров Михаил Скигин, а также председатель совета директоров Васильева.
В результате, согласно материалам соответствующего дела, в июле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции, которое оставлено в силе в части признания ничтожной только одной из сделок. В результате в госсобственность переходит 1731 акция ПНТ, ранее принадлежавшая "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед".
При этом компании возвращается часть акций (2807 штук) "Петербургского нефтяного терминала", переданных государству решением суда первой инстанции, уточняется в постановлении апелляционного суда. В настоящее время Генпрокуратура подала кассационную жалобу на этот судебный акт.
В апреле в ПНТ отмечали, что удовлетворение иска Генпрокуратуры избавляет компанию от иностранного контроля. Как указывается в решении суда первой инстанции в пользу надзорного ведомства, в результате спорных сделок "доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных (конечные бенефициары Tujunga Enterprises Ltd Михаил, Евгений и Полина Скигины) в стратегическом предприятии увеличилось до 4 538 акций (50% уставного капитала)", что позволяло им "прямо влиять" на деятельность ПНТ.
В октябре 2024 года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises (один из иностранных акционеров терминала) и один из ее бенефициаров Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% акций ПНТ принадлежат Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.
