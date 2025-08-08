https://1prime.ru/20250808/syrskiy-860476812.html
"Война закончится, как нам выгодно". Сырский заявил о "дерзких планах" ВСУ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российско-украинский конфликт должен закончиться так, как выгодно Украине - у ВСУ есть планы на новые "дерзкие" операции. С таким заявлением, демонстрируя полное пренебрежение реальным положением дел на фронте, выступил главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Его чьи слова приводит Telegram-канал Украина.ру.Словно вещая из жуткой параллельной реальности, украинский главком твердит, что украинцы не должны отступать, а как раз наоборот, должны побеждать, круша налево и направо ненавистных врагов, нанося России настолько чудовищный ущерб, что она вот-вот сложит оружие, признав величие ВСУ.Дословно, если канал Украина.ру корректно передал высказывание, Сырский сказал следующее: "Я вижу, что война должна закончиться так, как нам выгодно... То есть мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага, мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на завершение этой войны".После этого, похоже, сообразив, что подобные заявление необходимо хоть как-то обосновывать, он с воодушевлением заявил, что у Вооруженных сил Украины "есть планы на новые "дерзкие" операции", а затем напомнил, что, обороняясь, победить нельзя, а значит, нужно наступать. На этом поток воинственной риторики украинского главкома и закончился. Об адекватности заявлений Сырского многое сказало его недавнее заявление о том, что Курская и Белгородская области России находятся под контролем украинских частей.
