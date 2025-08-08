Борьба на истощение: в Киеве зря понадеялись на мирные переговоры

https://1prime.ru/20250808/ukraina-860456815.html
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Ситуация в зоне спецоперации складывается таким образом, что существует вероятность продолжения боевых действий в 2026 году, говорится в материале издания Berliner Zeitung.На восточном и южном участках Украины сохраняется динамика локальных успехов и оперативного ступора. Несмотря на отдельные продвижения, ни Россия, ни Украина не могут добиться решающего преимущества.Массированные авиаудары России летом 2025 года вынудили Запад ускорить поставки Украине дополнительных батарей Patriot, в том числе из европейских арсеналов. Однако эффективность ПВО зависит не только от техники, но и от слаженной работы расчетов, своевременного ремонта и бесперебойных поставок боеприпасов.Одновременно обе стороны усиливают атаки на транспортную инфраструктуру. Российские войска наносят удары по железным дорогам и перевалочным узлам, пытаясь сорвать снабжение ВСУ. Украина, в свою очередь, атакует логистические центры в тылу противника, чтобы замедлить подвоз резервов и техники.Ко всему прочему, США продолжают политическое давление: ультиматум Дональда Трампа Владимиру Путину истекает 8 августа, но его реальное влияние остается под вопросом. Авторы статьи выразили сомнение, что Вашингтон сможет быстро ввести заявленные санкции против российского энергетического сектора. Кроме того, у США пока нет достаточных военных рычагов, чтобы заставить Москву пойти на серьезные уступки."Предстоящие месяцы, по всей вероятности, будут характеризоваться локальными наступлениями, попытками России растянуть украинскую оборону и продолжением изматывающего расхода ресурсов", - заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
