Борьба на истощение: в Киеве зря понадеялись на мирные переговоры - 08.08.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Борьба на истощение: в Киеве зря понадеялись на мирные переговоры
Ситуация в зоне спецоперации складывается таким образом, что существует вероятность продолжения боевых действий в 2026 году, говорится в материале издания... | 08.08.2025, ПРАЙМ
всу, россия, германия
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
09:09 08.08.2025
 
Борьба на истощение: в Киеве зря понадеялись на мирные переговоры

BZ: боевые действия на Украине, вероятно, могут продолжиться и в 2026 году

Взрыв
Взрыв
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Ситуация в зоне спецоперации складывается таким образом, что существует вероятность продолжения боевых действий в 2026 году, говорится в материале издания Berliner Zeitung.
На восточном и южном участках Украины сохраняется динамика локальных успехов и оперативного ступора. Несмотря на отдельные продвижения, ни Россия, ни Украина не могут добиться решающего преимущества.
Массированные авиаудары России летом 2025 года вынудили Запад ускорить поставки Украине дополнительных батарей Patriot, в том числе из европейских арсеналов. Однако эффективность ПВО зависит не только от техники, но и от слаженной работы расчетов, своевременного ремонта и бесперебойных поставок боеприпасов.
Одновременно обе стороны усиливают атаки на транспортную инфраструктуру. Российские войска наносят удары по железным дорогам и перевалочным узлам, пытаясь сорвать снабжение ВСУ. Украина, в свою очередь, атакует логистические центры в тылу противника, чтобы замедлить подвоз резервов и техники.
Ко всему прочему, США продолжают политическое давление: ультиматум Дональда Трампа Владимиру Путину истекает 8 августа, но его реальное влияние остается под вопросом. Авторы статьи выразили сомнение, что Вашингтон сможет быстро ввести заявленные санкции против российского энергетического сектора. Кроме того, у США пока нет достаточных военных рычагов, чтобы заставить Москву пойти на серьезные уступки.
"Предстоящие месяцы, по всей вероятности, будут характеризоваться локальными наступлениями, попытками России растянуть украинскую оборону и продолжением изматывающего расхода ресурсов", - заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Операторы БПЛА Орлан-30
"Преимущество исчезает": на Западе в панике от положения ВСУ на фронте
Вчера, 13:16
 
Спецоперация на Украине
 
 
