Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никто не хочет воевать": в Киеве заявили о поражении Зеленского - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860456317.html
"Никто не хочет воевать": в Киеве заявили о поражении Зеленского
"Никто не хочет воевать": в Киеве заявили о поражении Зеленского - 08.08.2025, ПРАЙМ
"Никто не хочет воевать": в Киеве заявили о поражении Зеленского
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что решение о подготовке встречи президента России Владимира Путина и президента США... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T08:46+0300
2025-08-08T08:47+0300
политика
украина
владимир зеленский
поражение
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что решение о подготовке встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стало настоящим поражением для Владимира Зеленского.Как отметил Соскин в своем видео на YouTube, очень важно, что Путин заявил о взаимном с американским лидером желании начать подготовку к встрече, а по мере появления новых подробностей, ситуация для главы киевского режима лишь продолжает ухудшаться. по словам аналитика, появление точной даты и места встречи Путина и Трампа будет означать для Зеленского "колоссальный проигрыш".Аналитик также указал, что глава киевского режима не обладает гибкостью и способностью к переговорам и обсуждениям, добавив, что Зеленский руководствуется исключительно меркантильными интересами."Никто уже не хочет воевать, никто не хочет в НАТО. Все поменялось. Но предательство Украины осуществлено на 100 процентов", — заключил Соскин.В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи российского и американского лидеров в ближайшее время.Он добавил, что стороны приступили к проработке встречи, ориентировочно она может состояться на следующей неделе, хотя точные сроки пока неизвестны. Место проведения уже согласовано и будет объявлено позднее. В свою очередь, сам Путин позже назвал ОАЭ подходящим местом для проведения саммита.В среду спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф во время своего визита в Москву затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако в Кремле пока не давали комментариев по этому вопросу.
https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860455375.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_31793b539628f142010334b35b2479df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, поражение, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, поражение, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, встреча
08:46 08.08.2025 (обновлено: 08:47 08.08.2025)
 
"Никто не хочет воевать": в Киеве заявили о поражении Зеленского

Соскин: встреча Путина и Трампа означает окончательное поражение режима Зеленского

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что решение о подготовке встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стало настоящим поражением для Владимира Зеленского.
Как отметил Соскин в своем видео на YouTube, очень важно, что Путин заявил о взаимном с американским лидером желании начать подготовку к встрече, а по мере появления новых подробностей, ситуация для главы киевского режима лишь продолжает ухудшаться. по словам аналитика, появление точной даты и места встречи Путина и Трампа будет означать для Зеленского "колоссальный проигрыш".
Аналитик также указал, что глава киевского режима не обладает гибкостью и способностью к переговорам и обсуждениям, добавив, что Зеленский руководствуется исключительно меркантильными интересами.
"Никто уже не хочет воевать, никто не хочет в НАТО. Все поменялось. Но предательство Украины осуществлено на 100 процентов", — заключил Соскин.
В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи российского и американского лидеров в ближайшее время.
Он добавил, что стороны приступили к проработке встречи, ориентировочно она может состояться на следующей неделе, хотя точные сроки пока неизвестны. Место проведения уже согласовано и будет объявлено позднее. В свою очередь, сам Путин позже назвал ОАЭ подходящим местом для проведения саммита.
В среду спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф во время своего визита в Москву затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако в Кремле пока не давали комментариев по этому вопросу.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
"Абсолютно не нужен": в Киеве пророчат Зеленскому страшную участь
08:29
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийпоражениеРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд Трампвстреча
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала