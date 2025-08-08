https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860456317.html
"Никто не хочет воевать": в Киеве заявили о поражении Зеленского
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что решение о подготовке встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стало настоящим поражением для Владимира Зеленского.Как отметил Соскин в своем видео на YouTube, очень важно, что Путин заявил о взаимном с американским лидером желании начать подготовку к встрече, а по мере появления новых подробностей, ситуация для главы киевского режима лишь продолжает ухудшаться. по словам аналитика, появление точной даты и места встречи Путина и Трампа будет означать для Зеленского "колоссальный проигрыш".Аналитик также указал, что глава киевского режима не обладает гибкостью и способностью к переговорам и обсуждениям, добавив, что Зеленский руководствуется исключительно меркантильными интересами."Никто уже не хочет воевать, никто не хочет в НАТО. Все поменялось. Но предательство Украины осуществлено на 100 процентов", — заключил Соскин.В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи российского и американского лидеров в ближайшее время.Он добавил, что стороны приступили к проработке встречи, ориентировочно она может состояться на следующей неделе, хотя точные сроки пока неизвестны. Место проведения уже согласовано и будет объявлено позднее. В свою очередь, сам Путин позже назвал ОАЭ подходящим местом для проведения саммита.В среду спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф во время своего визита в Москву затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако в Кремле пока не давали комментариев по этому вопросу.
