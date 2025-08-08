https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860456317.html

"Никто не хочет воевать": в Киеве заявили о поражении Зеленского

"Никто не хочет воевать": в Киеве заявили о поражении Зеленского - 08.08.2025, ПРАЙМ

"Никто не хочет воевать": в Киеве заявили о поражении Зеленского

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что решение о подготовке встречи президента России Владимира Путина и президента США... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T08:46+0300

2025-08-08T08:46+0300

2025-08-08T08:47+0300

политика

украина

владимир зеленский

поражение

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

встреча

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что решение о подготовке встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стало настоящим поражением для Владимира Зеленского.Как отметил Соскин в своем видео на YouTube, очень важно, что Путин заявил о взаимном с американским лидером желании начать подготовку к встрече, а по мере появления новых подробностей, ситуация для главы киевского режима лишь продолжает ухудшаться. по словам аналитика, появление точной даты и места встречи Путина и Трампа будет означать для Зеленского "колоссальный проигрыш".Аналитик также указал, что глава киевского режима не обладает гибкостью и способностью к переговорам и обсуждениям, добавив, что Зеленский руководствуется исключительно меркантильными интересами."Никто уже не хочет воевать, никто не хочет в НАТО. Все поменялось. Но предательство Украины осуществлено на 100 процентов", — заключил Соскин.В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи российского и американского лидеров в ближайшее время.Он добавил, что стороны приступили к проработке встречи, ориентировочно она может состояться на следующей неделе, хотя точные сроки пока неизвестны. Место проведения уже согласовано и будет объявлено позднее. В свою очередь, сам Путин позже назвал ОАЭ подходящим местом для проведения саммита.В среду спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф во время своего визита в Москву затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако в Кремле пока не давали комментариев по этому вопросу.

https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860455375.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, поражение, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча