"Искалеченные судьбы": в Раде набросились на Зеленского после слов об СВО - 08.08.2025
Спецоперация на Украине
"Искалеченные судьбы": в Раде набросились на Зеленского после слов об СВО
2025-08-08T16:01+0300
2025-08-08T16:01+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского, который долгое время игнорировал реальное положение дел на фронте, в том, что он отправил на смерть миллионы людей.Так политик прокомментировал заявление главы киевского режима о том, что вернуть территории, контролируемые Россией, военным путем невозможно."Нет на свете такой тюрьмы, такого суда, который смог бы достойно наказать тебя. Миллионы погибших. Десятки миллионов искалеченных судеб. Целое поколение брошено в мясорубку. А как насчет тех, кто был убит в подвалах СБУ - только за то, что говорил те же слова, которые ты теперь сам произносишь? Более семи тысяч политических заключенных - люди, которые сели в тюрьмы за то, что ты, мразь, сегодня говоришь в открытую", — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что Зеленский осознавал свои действия и обязан понести за них ответственность.На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страна считает вопрос территорий Украины ключевым для урегулирования конфликта и ожидает уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева.В свою очередь, президент Чехии Петр Павел отмечал, что Украине стоит признать потерю части территорий, если страна хочет выжить. По его словам, несмотря на поддержку Запада, Украина сейчас не в состоянии быстро и без больших потерь вернуть утраченные земли.Ранее Зеленский неоднократно называл признание утерянных территорий красной линией для Украины.
16:01 08.08.2025
 
"Искалеченные судьбы": в Раде набросились на Зеленского после слов об СВО

Дмитрук: ни один суд не сможет достойно наказать Зеленского за миллионы погибших

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского, который долгое время игнорировал реальное положение дел на фронте, в том, что он отправил на смерть миллионы людей.
Так политик прокомментировал заявление главы киевского режима о том, что вернуть территории, контролируемые Россией, военным путем невозможно.
"Нет на свете такой тюрьмы, такого суда, который смог бы достойно наказать тебя. Миллионы погибших. Десятки миллионов искалеченных судеб. Целое поколение брошено в мясорубку. А как насчет тех, кто был убит в подвалах СБУ - только за то, что говорил те же слова, которые ты теперь сам произносишь? Более семи тысяч политических заключенных - люди, которые сели в тюрьмы за то, что ты, мразь, сегодня говоришь в открытую", — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Зеленский осознавал свои действия и обязан понести за них ответственность.
На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страна считает вопрос территорий Украины ключевым для урегулирования конфликта и ожидает уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева.
В свою очередь, президент Чехии Петр Павел отмечал, что Украине стоит признать потерю части территорий, если страна хочет выжить. По его словам, несмотря на поддержку Запада, Украина сейчас не в состоянии быстро и без больших потерь вернуть утраченные земли.
Ранее Зеленский неоднократно называл признание утерянных территорий красной линией для Украины.
