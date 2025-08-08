https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860474940.html

"Искалеченные судьбы": в Раде набросились на Зеленского после слов об СВО

"Искалеченные судьбы": в Раде набросились на Зеленского после слов об СВО

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского, который долгое время игнорировал реальное положение дел на фронте, в том, что он отправил на смерть миллионы людей.Так политик прокомментировал заявление главы киевского режима о том, что вернуть территории, контролируемые Россией, военным путем невозможно."Нет на свете такой тюрьмы, такого суда, который смог бы достойно наказать тебя. Миллионы погибших. Десятки миллионов искалеченных судеб. Целое поколение брошено в мясорубку. А как насчет тех, кто был убит в подвалах СБУ - только за то, что говорил те же слова, которые ты теперь сам произносишь? Более семи тысяч политических заключенных - люди, которые сели в тюрьмы за то, что ты, мразь, сегодня говоришь в открытую", — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что Зеленский осознавал свои действия и обязан понести за них ответственность.На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страна считает вопрос территорий Украины ключевым для урегулирования конфликта и ожидает уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева.В свою очередь, президент Чехии Петр Павел отмечал, что Украине стоит признать потерю части территорий, если страна хочет выжить. По его словам, несмотря на поддержку Запада, Украина сейчас не в состоянии быстро и без больших потерь вернуть утраченные земли.Ранее Зеленский неоднократно называл признание утерянных территорий красной линией для Украины.

