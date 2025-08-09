Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Строительство малой АЭС в Узбекистане при Росатоме начнется в 2026 году - 09.08.2025
Строительство малой АЭС в Узбекистане при Росатоме начнется в 2026 году
энергетика
технологии
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиеев
росатом
аэс
ТАШКЕНТ, 9 авг - ПРАЙМ. Заливка первого бетона на строительстве атомной электростанции малой мощности (АСММ) с участием госкорпорации "Росатом" запланирована в марте 2026 года, заявил директор агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом) Азим Ахмедхаджаев. "Сейчас он (президент Узбекистана - ред.) дал поручение о том, чтобы мы приступили к (заливке) первого бетона в марте 2026. Первый бетон — это значит, что уже наступает активная фаза реализации проекта, и она уже пойдёт полным ходом, направленная на непосредственное строительство", - сказал Ахмедходжаев в интервью телеканалу Uzbekiston 24 по итогам доклада о ходе реализации проекта АСММ у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Ахмедходжаев сообщил, что в этом году завершится разработка соответствующих документов по оценке воздействия на окружающую среду и по оценке обеспечения безопасности проекта. "Президент поручил нам, чтобы мы сроки сдвигали не влево, а вправо, то есть ускоряли свои сроки", - добавил глава "Узатома". В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ). Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.
узбекистан
ташкент
технологии, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев, росатом, аэс
Энергетика, Технологии, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Росатом, АЭС
08:35 09.08.2025
 
Строительство малой АЭС в Узбекистане при Росатоме начнется в 2026 году

Узатом: строительство малой АЭС в Узбекистане при Росатоме начнется в марте 2026 года

Атомная электростанция
ТАШКЕНТ, 9 авг - ПРАЙМ. Заливка первого бетона на строительстве атомной электростанции малой мощности (АСММ) с участием госкорпорации "Росатом" запланирована в марте 2026 года, заявил директор агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом) Азим Ахмедхаджаев.
"Сейчас он (президент Узбекистана - ред.) дал поручение о том, чтобы мы приступили к (заливке) первого бетона в марте 2026. Первый бетон — это значит, что уже наступает активная фаза реализации проекта, и она уже пойдёт полным ходом, направленная на непосредственное строительство", - сказал Ахмедходжаев в интервью телеканалу Uzbekiston 24 по итогам доклада о ходе реализации проекта АСММ у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Ахмедходжаев сообщил, что в этом году завершится разработка соответствующих документов по оценке воздействия на окружающую среду и по оценке обеспечения безопасности проекта. "Президент поручил нам, чтобы мы сроки сдвигали не влево, а вправо, то есть ускоряли свои сроки", - добавил глава "Узатома".
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ). Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.
"Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.
ЭнергетикаТехнологииУЗБЕКИСТАНТашкентШавкат МирзиеевРосатомАЭС
 
 
