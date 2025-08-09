https://1prime.ru/20250809/aes-860491244.html

Строительство малой АЭС в Узбекистане при Росатоме начнется в 2026 году

Строительство малой АЭС в Узбекистане при Росатоме начнется в 2026 году - 09.08.2025, ПРАЙМ

Строительство малой АЭС в Узбекистане при Росатоме начнется в 2026 году

Заливка первого бетона на строительстве атомной электростанции малой мощности (АСММ) с участием госкорпорации "Росатом" запланирована в марте 2026 года, заявил... | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T08:35+0300

2025-08-09T08:35+0300

2025-08-09T08:35+0300

энергетика

технологии

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиеев

росатом

аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/82696/81/826968145_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0b8565c779e8bb2a3aba4f883a345044.jpg

ТАШКЕНТ, 9 авг - ПРАЙМ. Заливка первого бетона на строительстве атомной электростанции малой мощности (АСММ) с участием госкорпорации "Росатом" запланирована в марте 2026 года, заявил директор агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом) Азим Ахмедхаджаев. "Сейчас он (президент Узбекистана - ред.) дал поручение о том, чтобы мы приступили к (заливке) первого бетона в марте 2026. Первый бетон — это значит, что уже наступает активная фаза реализации проекта, и она уже пойдёт полным ходом, направленная на непосредственное строительство", - сказал Ахмедходжаев в интервью телеканалу Uzbekiston 24 по итогам доклада о ходе реализации проекта АСММ у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Ахмедходжаев сообщил, что в этом году завершится разработка соответствующих документов по оценке воздействия на окружающую среду и по оценке обеспечения безопасности проекта. "Президент поручил нам, чтобы мы сроки сдвигали не влево, а вправо, то есть ускоряли свои сроки", - добавил глава "Узатома". В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ). Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.

https://1prime.ru/20250808/rosatom-860457115.html

узбекистан

ташкент

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев, росатом, аэс