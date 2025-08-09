https://1prime.ru/20250809/avto-860510261.html

Эксперт рассказал, как часто нужно проводить техобслуживание авто

Эксперт рассказал, как часто нужно проводить техобслуживание авто - 09.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как часто нужно проводить техобслуживание авто

Частота проведения техобслуживания для автомобилей зависит от рекомендаций производителя, возраста машины, а также условий эксплуатации и характера вождения, в... | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T13:35+0300

2025-08-09T13:35+0300

2025-08-09T13:35+0300

бизнес

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/76875/46/768754698_0:99:1500:943_1920x0_80_0_0_d885e6df787dffd59132095a7faf0af9.jpg

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Частота проведения техобслуживания для автомобилей зависит от рекомендаций производителя, возраста машины, а также условий эксплуатации и характера вождения, в основном эту процедуру нужно проводить раз в 10-15 тысяч километров пробега, сообщил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин. "Техническое обслуживание автомобиля зависит от рекомендации производителя, условий и характера вождения, возраста машины. Общая рекомендация – обслуживать автомобиль каждые 10-15 тысяч километров пробега", - рассказал Мишин в кулуарах Проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025", который проводится в рамках Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего". Он отметил, что для "взрослых" автомобилей - старше 10 лет - ТО следует проводить минимум раз в год независимо от пробега, частоты и регулярности поездок. Эксперт добавил, что своевременное обслуживание определяет безопасность водителя и пассажиров, надежность машины, а также защищает бюджет автовладельцев. Техобслуживание делится на три типа - плановое, профилактическое и специализированное, уточнил Мишин. Так, плановое включает в себя замену масла, проверку технических жидкостей, тормозной системы, рулевого управления, осмотр подвески. В свою очередь, профилактическое ТО направлено на замену изношенных автомобильных деталей, фильтров, свечей зажигания, приводных ремней. "Специализированное обслуживание решает конкретные проблемы систем и оборудования. Например, ремонт и настройка тормозов, замена тормозных колодок", - пояснил эксперт.

https://1prime.ru/20250807/avto-860433722.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, авто