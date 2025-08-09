Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как часто нужно проводить техобслуживание авто - 09.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250809/avto-860510261.html
Эксперт рассказал, как часто нужно проводить техобслуживание авто
Эксперт рассказал, как часто нужно проводить техобслуживание авто - 09.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как часто нужно проводить техобслуживание авто
Частота проведения техобслуживания для автомобилей зависит от рекомендаций производителя, возраста машины, а также условий эксплуатации и характера вождения, в... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T13:35+0300
2025-08-09T13:35+0300
бизнес
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/76875/46/768754698_0:99:1500:943_1920x0_80_0_0_d885e6df787dffd59132095a7faf0af9.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Частота проведения техобслуживания для автомобилей зависит от рекомендаций производителя, возраста машины, а также условий эксплуатации и характера вождения, в основном эту процедуру нужно проводить раз в 10-15 тысяч километров пробега, сообщил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин. "Техническое обслуживание автомобиля зависит от рекомендации производителя, условий и характера вождения, возраста машины. Общая рекомендация – обслуживать автомобиль каждые 10-15 тысяч километров пробега", - рассказал Мишин в кулуарах Проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025", который проводится в рамках Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего". Он отметил, что для "взрослых" автомобилей - старше 10 лет - ТО следует проводить минимум раз в год независимо от пробега, частоты и регулярности поездок. Эксперт добавил, что своевременное обслуживание определяет безопасность водителя и пассажиров, надежность машины, а также защищает бюджет автовладельцев. Техобслуживание делится на три типа - плановое, профилактическое и специализированное, уточнил Мишин. Так, плановое включает в себя замену масла, проверку технических жидкостей, тормозной системы, рулевого управления, осмотр подвески. В свою очередь, профилактическое ТО направлено на замену изношенных автомобильных деталей, фильтров, свечей зажигания, приводных ремней. "Специализированное обслуживание решает конкретные проблемы систем и оборудования. Например, ремонт и настройка тормозов, замена тормозных колодок", - пояснил эксперт.
https://1prime.ru/20250807/avto-860433722.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76875/46/768754698_56:0:1445:1042_1920x0_80_0_0_df4fb4140d2772542c349070accb7753.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, авто
Бизнес, РОССИЯ, Авто
13:35 09.08.2025
 
Эксперт рассказал, как часто нужно проводить техобслуживание авто

Эксперт Мишин: ТО для автомобилей нужно проводить раз в 10-15 тысяч километров пробега

© fotolia.com / mirpicАвтомобили
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© fotolia.com / mirpic
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Частота проведения техобслуживания для автомобилей зависит от рекомендаций производителя, возраста машины, а также условий эксплуатации и характера вождения, в основном эту процедуру нужно проводить раз в 10-15 тысяч километров пробега, сообщил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин.
"Техническое обслуживание автомобиля зависит от рекомендации производителя, условий и характера вождения, возраста машины. Общая рекомендация – обслуживать автомобиль каждые 10-15 тысяч километров пробега", - рассказал Мишин в кулуарах Проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025", который проводится в рамках Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего".
Он отметил, что для "взрослых" автомобилей - старше 10 лет - ТО следует проводить минимум раз в год независимо от пробега, частоты и регулярности поездок. Эксперт добавил, что своевременное обслуживание определяет безопасность водителя и пассажиров, надежность машины, а также защищает бюджет автовладельцев.
Техобслуживание делится на три типа - плановое, профилактическое и специализированное, уточнил Мишин.
Так, плановое включает в себя замену масла, проверку технических жидкостей, тормозной системы, рулевого управления, осмотр подвески. В свою очередь, профилактическое ТО направлено на замену изношенных автомобильных деталей, фильтров, свечей зажигания, приводных ремней.
"Специализированное обслуживание решает конкретные проблемы систем и оборудования. Например, ремонт и настройка тормозов, замена тормозных колодок", - пояснил эксперт.
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Эксперты отметили снижение средних цен авто на вторичном рынке
7 августа, 14:44
 
БизнесРОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала