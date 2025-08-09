https://1prime.ru/20250809/brazil-860519339.html

Бразилия опасается введения дополнительных пошлин США, пишут СМИ

2025-08-09T21:20+0300

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Бразилия опасается введения дополнительных пошлин со стороны США из-за того, что покупает топливо у России, пишет газета Financial Times. "Бразилия опасается введения дополнительных пошлин США из-за закупок российского дизельного топлива", - говорится в заголовке издания. По данным издания, бразильские политики и бизнес-лидеры считают, что их страна может следующей после Индии столкнуться с дополнительными пошлинами. "Последние санкции против Индии подтверждают, что может случиться с Бразилией", - приводит издание слова бразильского сенатора Карлуса Виана. В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.

