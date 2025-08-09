Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бразилия опасается введения дополнительных пошлин США, пишут СМИ - 09.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250809/brazil-860519339.html
Бразилия опасается введения дополнительных пошлин США, пишут СМИ
Бразилия опасается введения дополнительных пошлин США, пишут СМИ - 09.08.2025, ПРАЙМ
Бразилия опасается введения дополнительных пошлин США, пишут СМИ
Бразилия опасается введения дополнительных пошлин со стороны США из-за того, что покупает топливо у России, пишет газета Financial Times. | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T21:20+0300
2025-08-09T21:20+0300
экономика
нефть
сша
индия
бразилия
дональд трамп
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_9d1b4690c736d14a4a5a6d0ed359808f.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Бразилия опасается введения дополнительных пошлин со стороны США из-за того, что покупает топливо у России, пишет газета Financial Times. "Бразилия опасается введения дополнительных пошлин США из-за закупок российского дизельного топлива", - говорится в заголовке издания. По данным издания, бразильские политики и бизнес-лидеры считают, что их страна может следующей после Индии столкнуться с дополнительными пошлинами. "Последние санкции против Индии подтверждают, что может случиться с Бразилией", - приводит издание слова бразильского сенатора Карлуса Виана. В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.
https://1prime.ru/20250809/putin--860515193.html
сша
индия
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_f90785515d1da51450cfbc91d8c3a16b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, индия, бразилия, дональд трамп, financial times
Экономика, Нефть, США, ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ, Дональд Трамп, Financial Times
21:20 09.08.2025
 
Бразилия опасается введения дополнительных пошлин США, пишут СМИ

FT: Бразилия опасается введения новых пошлин США из-за покупки топлива у России

© CC BY 2.0 / L.C. NøttaasenФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Бразилия опасается введения дополнительных пошлин со стороны США из-за того, что покупает топливо у России, пишет газета Financial Times.
"Бразилия опасается введения дополнительных пошлин США из-за закупок российского дизельного топлива", - говорится в заголовке издания.
По данным издания, бразильские политики и бизнес-лидеры считают, что их страна может следующей после Индии столкнуться с дополнительными пошлинами.
"Последние санкции против Индии подтверждают, что может случиться с Бразилией", - приводит издание слова бразильского сенатора Карлуса Виана.
В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
17:34
 
ЭкономикаНефтьСШАИНДИЯБРАЗИЛИЯДональд ТрампFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала