ВС России освободили Яблоновку в ДНР
2025-08-09T13:10+0300
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Российская группировка войск "Центр" освободила Яблоновку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Яблоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
