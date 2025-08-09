https://1prime.ru/20250809/poshliny-860479815.html
Раскрыто, как изменятся госпошлины для автовладельцев с 1 сентября
Раскрыто, как изменятся госпошлины для автовладельцев с 1 сентября - 09.08.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, как изменятся госпошлины для автовладельцев с 1 сентября
С 1 сентября в России изменится размер государственных пошлин для автовладельцев. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент Финансового университета при... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T03:03+0300
2025-08-09T03:03+0300
2025-08-09T03:03+0300
госпошлина
бизнес
минфин
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83495/19/834951981_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7957e9a8a7202f0a3227ad01f7ece390.jpg
МОСКВА, 9 сентября - ПРАЙМ. С 1 сентября в России изменится размер государственных пошлин для автовладельцев. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Любовь Хрустова.По словам эксперта, вырастет стоимость целого ряда операций.Например, выдача обычного водительского удостоверения на пластиковом носителе подорожает c 2 до 4 тысяч рублей, а для прав нового поколения будет установлена стоимость 6 тысяч рублей вместо 3 тысяч. За международное водительское удостоверение теперь придется заплатить 3,2 тысячи рублей вместо 1,6 тысяч рублей, как было ранее."Также увеличится пошлина за выдачу пластикового СТС (с 1,5 до 4,5 тысяч рублей), государственного номера на автомобиль (с 2 до 3 тысяч рублей) и мотоцикл или прицеп (с 1,5 до 2,25 тысяч рублей)", - пояснила эксперт.Изменения коснутся также выдачи свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов (рост с 1,5 до 2,25 тысяч рублей), продления действия этого свидетельства (увеличение стоимости до 1,5 тысячи рублей), а также выдачи транзитных номеров.За получение бумажного транзитного номера теперь нужно будет заплатить 300 рублей (ранее - 200 рублей), а за металлический - 2,4 тысячи рублей для автомобиля или для прицепа к нему (ранее стоимость была дифференцирована и составляла 1,6 тысяч рублей для автомобиля и 800 рублей для прицепа к нему).Также появятся новые госпошлины, например, за внесение сведений в базу данных техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты – она составит 500 рублей.По словам Хрустовой, новый платеж появится и у автошкол - за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям Минпросвещения организациям придется заплатить 15 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20250725/sovfed-859932560.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83495/19/834951981_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9227e5239f883c93b3eb6701e74f6a0a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпошлина, бизнес, минфин, авто
Госпошлина, Бизнес, Минфин, Авто
Раскрыто, как изменятся госпошлины для автовладельцев с 1 сентября
Эксперт Хрустова: некоторые госпошлины для автовладельцев вырастут с 1 сентября
МОСКВА, 9 сентября - ПРАЙМ. С 1 сентября в России изменится размер государственных пошлин для автовладельцев. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Любовь Хрустова.
По словам эксперта, вырастет стоимость целого ряда операций.
Например, выдача обычного водительского удостоверения на пластиковом носителе подорожает c 2 до 4 тысяч рублей, а для прав нового поколения будет установлена стоимость 6 тысяч рублей вместо 3 тысяч. За международное водительское удостоверение теперь придется заплатить 3,2 тысячи рублей вместо 1,6 тысяч рублей, как было ранее.
"Также увеличится пошлина за выдачу пластикового СТС (с 1,5 до 4,5 тысяч рублей), государственного номера на автомобиль (с 2 до 3 тысяч рублей) и мотоцикл или прицеп (с 1,5 до 2,25 тысяч рублей)", - пояснила эксперт.
Изменения коснутся также выдачи свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов (рост с 1,5 до 2,25 тысяч рублей), продления действия этого свидетельства (увеличение стоимости до 1,5 тысячи рублей), а также выдачи транзитных номеров.
Совфед установил новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов
За получение бумажного транзитного номера теперь нужно будет заплатить 300 рублей (ранее - 200 рублей), а за металлический - 2,4 тысячи рублей для автомобиля или для прицепа к нему (ранее стоимость была дифференцирована и составляла 1,6 тысяч рублей для автомобиля и 800 рублей для прицепа к нему).
Также появятся новые госпошлины, например, за внесение сведений в базу данных техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты – она составит 500 рублей.
По словам Хрустовой, новый платеж появится и у автошкол - за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям Минпросвещения организациям придется заплатить 15 тысяч рублей.