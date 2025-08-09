Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщили в пресс-службе Кремля. | 09.08.2025, ПРАЙМ
Политика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, США, Владимир Путин, Лула да Силва
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой

Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Владимир Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Президент Бразилии выразил поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса", - говорится в релизе.
Отмечается, что главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бразильских отношений стратегического партнерства, а также взаимодействия в рамках БРИКС.
АСЕАН
Лидеры США, Китая, Бразилии и ЮАР посетят саммит АСЕАН в Малайзии
Вчера, 12:45
 
