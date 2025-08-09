https://1prime.ru/20250809/rubl-860472395.html

Раскрыты три сценария для рубля после российско-американских переговоров

МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Мир ждет результата российско-американских переговоров, от которых будет зависеть многое, в том числе, курс рубля. Разброс вариантов широк – от укрепления до девальвации, и как всегда в последнее время, рынком рулит геополитика, рассказал агентству "Прайм" операционный директор "АВИ Кэпитал" Виктор Шахурин.Сценарий 1: Позитивный — рубль стремится к 80 за доллар"Если переговоры приведут к заметной деэскалации напряжённости, появятся совместные заявления о восстановлении диалога по ключевым вопросам, включая Украину, торговлю и энергорынки, это может спровоцировать существенное укрепление рубля", - считает он.Для реализации этого сценария необходимы:Официальные шаги по смягчению санкционного давления, включая отсрочку или частичную отмену финансовых ограничений;Продление или заключение новых контрактов на поставку энергоресурсов, особенно в азиатские страны;Восстановление каналов внешней торговли и возвращение интереса со стороны иностранных инвесторов к российским активам;Стабильные или растущие мировые цены на нефть и газ.В таком случае курс может закрепиться в диапазоне 78–83 рублей за доллар, а при благоприятной конъюнктуре временно опуститься к 77–80.Сценарий 2: Нейтральный — стагнация в диапазоне 80–89 рублей за долларНаиболее вероятный сценарий — неопределённость. Если итоги переговоров окажутся расплывчатыми, без чётких шагов в сторону снятия ограничений или, наоборот, ужесточения санкций, рубль продолжит плавное ослабление в привычных рамках, считает Шахурин.Ключевые факторы:Постепенное снижение ключевой ставки ЦБ, снижающее доходность рублёвых активов;Сезонные колебания экспортной выручки и корпоративные выплаты;Баланс между обязательной продажей валютной выручки и умеренным спросом на валюту со стороны импортеров."Курс, вероятно, будет колебаться в диапазоне 80–86 рублей за доллар с потенциальным дрейфом к 88–89 в начале осени. Резких скачков не ожидается — рынок будет двигаться по инерции, в режиме ожидания", - говорит эксперт.Сценарий 3: Негативный — доллар по 100 и вышеПри провале переговоров и введении новых жёстких санкций США курс рубля может резко ослабнуть. Особую угрозу представляют:Вторичные санкции против системно значимых банков и экспортеров (включая ограничения на SWIFT и блокировку зарубежных активов);Ограничения на экспорт энергоресурсов, введение новых механизмов ценового потолка или дисконта;Запрет на поставки критического оборудования и ужесточение экспортного контроля;Финансовое эмбарго, заморозка резервов и запрет на рефинансирование внешних долгов.В этом случае доллар может преодолеть отметку 90 рублей и стремительно приблизиться к 100–110 при массовой панике на рынке. Восстановить курс за счёт административных мер будет крайне сложно, а отток капитала ускорится, считает Шахурин.Прогноз на сентябрь 2025 годаНаиболее вероятный сценарий — нейтральный: курс рубля к сентябрю 2025 года останется в диапазоне 82–88 за доллар. Укрепление к 80 возможно только при реальной деэскалации и снятии санкций.Девальвация до 100 рублей за доллар — не базовый сценарий, а реакция на серьёзный геополитический или санкционный шок."Ожидать доллар по 100 при позитивных или даже нейтральных новостях не приходится — этот уровень закладывается в рынок только при резких эскалациях и вводе жёстких новых санкций. В обычной ситуации скорее продолжится умеренное ослабление или стабилизация", - полагает финансист.Итак, рубль остаётся чувствительным к геополитике, но его устойчивость поддерживается фундаментальными факторами: высоким профицитом платежного баланса, контролем за движением капитала и внутренними валютными ограничениями, заключил он.

