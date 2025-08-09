https://1prime.ru/20250809/saldo-860519924.html

Сальдо сообщил о новой тактике ВСУ при обстрелах Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – ПРАЙМ. Украинские войска начали применять новую тактику обстрелов населенных пунктов левобережной части Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. "На левобережье Днепра минувшей ночью бойцы постов воздушного наблюдения 18-й армии группировки войск "Днепр" сбили 11 украинских дронов "Баба-Яга". Противник применял новую тактику: сначала артудар, затем атака дронами с боеприпасами. Но наши ребята снова доказали — никакие уловки ВСУ им не страшны", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, российские войска отразили воздушную атаку противника. "Работали под обстрелом артиллерии, но не дрогнули — все цели уничтожены из АК-12 с тепловизорами", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

