Сальдо сообщил о новой тактике ВСУ при обстрелах Херсонской области - 09.08.2025
Спецоперация на Украине
Сальдо сообщил о новой тактике ВСУ при обстрелах Херсонской области
Украинские войска начали применять новую тактику обстрелов населенных пунктов левобережной части Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. | 09.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – ПРАЙМ. Украинские войска начали применять новую тактику обстрелов населенных пунктов левобережной части Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. "На левобережье Днепра минувшей ночью бойцы постов воздушного наблюдения 18-й армии группировки войск "Днепр" сбили 11 украинских дронов "Баба-Яга". Противник применял новую тактику: сначала артудар, затем атака дронами с боеприпасами. Но наши ребята снова доказали — никакие уловки ВСУ им не страшны", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, российские войска отразили воздушную атаку противника. "Работали под обстрелом артиллерии, но не дрогнули — все цели уничтожены из АК-12 с тепловизорами", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Херсонская область, Черное море, РФ, Владимир Сальдо, ВСУ
22:21 09.08.2025 (обновлено: 22:38 09.08.2025)
 
Сальдо сообщил о новой тактике ВСУ при обстрелах Херсонской области

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России возле разрушенного дома в селе Александровка Херсонской области
© РИА Новости . Константин Михальчевский
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – ПРАЙМ. Украинские войска начали применять новую тактику обстрелов населенных пунктов левобережной части Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
"На левобережье Днепра минувшей ночью бойцы постов воздушного наблюдения 18-й армии группировки войск "Днепр" сбили 11 украинских дронов "Баба-Яга". Противник применял новую тактику: сначала артудар, затем атака дронами с боеприпасами. Но наши ребята снова доказали — никакие уловки ВСУ им не страшны", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, российские войска отразили воздушную атаку противника.
"Работали под обстрелом артиллерии, но не дрогнули — все цели уничтожены из АК-12 с тепловизорами", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области
Российские войска пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе
29 июля, 11:08
 
Спецоперация на Украине
 
 
