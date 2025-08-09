https://1prime.ru/20250809/ssha-860489177.html
СМИ: США рассматривали возможность выслать Овечкина для давления на Кремль
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Администрация США в 2024 году рассматривала возможность выдворить из Соединенных Штатов российских хоккеистов, включая Александра Овечкина, чтобы оказать давление на Кремль в вопросе обмена заключенными, пишет издание Wall Street Journal.
"(Советник экс-президента США по национальной безопасности Джейк - ред.) Салливан рассматривал возможность выслать российских хоккеистов из США, включая Александра Овечкина... Он отказался от этой идеи", - говорится в публикации.
Отмечается, что перед обменом заключенными в 2024 году администрация экс-президента Джо Байдена тяготилась дилеммой на тему, какие варианты обмена и способы давления на Кремль лучше рассмотреть.
В ФСБ РФ 1 августа 2024 года сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, и о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
