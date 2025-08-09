https://1prime.ru/20250809/strakhovanie-860463124.html

В горах беззащитны: почему страховщики боятся экстремальщиков

МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. "Кто из вас собирается умирать?" — этот вопрос наш штурмовой гид задал всей группе альпинистов в базовом лагере за несколько дней до восхождения на Эльбрус. Мы стояли в линейку и недоуменно переглядывались. "Да никто не собирается", — ответил кто-то из нас. "Вот все, кто там погибли, тоже не собирались умирать", — сказал гид.Эта фраза идеально отражает главную проблему экстремального спорта. Каждый год тысячи людей поднимаются на Эльбрус, считая его "легкой горой" — всего вторая категория сложности. Но они забывают о критически важных факторах: высоте 5642 метра и непредсказуемой погоде, которая за десять минут может смениться четыре раза — солнце, метель, град, туман. При этом адекватной страховой защиты у большинства из тех, кто штурмует гору, попросту нет.Экстремальный спорт растет, страхование отстаетВ России набирают популярность экстремальные виды спорта. Число восхождений на тот же Эльбрус каждый год растет. Скалолазание стало олимпийским видом спорта. Сапбординг превратился в массовое увлечение — федерация сапов России сталкивается со своими проблемами — люди уплывают вниз по реке и их сложно найти. Трейл-раннинг, горные лыжи, даже городские роллердромы — экстремальные активности становятся частью повседневной жизни.Страховой рынок пока отстает от этого тренда. Сегодня в России крайне мало страховых программ для альпинистов, и все имеют серьезные ограничения. Большинство компаний либо вообще отказываются работать с экстремальщиками, либо предлагают формальные решения, которые в критический момент не эффективны.Почему страховщики избегают экстремаловПричины понятны любому актуарию: экстремальные виды спорта связаны с высокой убыточностью. На Эльбрусе нередко гибнут люди, несмотря на то что южный маршрут через поселок Терскол считается относительно простым. Непредсказуемая погода, высотная болезнь, неподготовленность участников — вероятность наступления страхового случая рассчитать довольно сложно. Вот только недавно на южном склоне Эльбруса, популярном у туристов, сошел сель — к счастью, обошлось без жертв.Стандартные продукты типа страховки путешественника не подходят для альпинизма. Ведь альпинисту не нужны содержащиеся в них опции — например, оплата гостиницы или визиты родственников в больницу. Его главные потребности лежат совсем в другой плоскости. Между тем, создание специализированного страхового продукта требует глубокого понимания специфики и серьезных инвестиций в технологии.Что действительно нужно экстремаламЗа годы работы в этой сфере я поняла: в альпинизме отсутствует понятие цены в традиционном смысле. Выбирая между варежками за тысячу рублей и за пять тысяч, альпинист купит те, которые гид посоветует, как более надежные. Потому что на кону — пальцы, которые ты рискуешь отморозить, а может быть, и жизнь.У людей, которые ходят в горы, очень четкое понимание качества и доверия. Они хотят, чтобы страховка была такой же надежной, как ледоруб или веревка. Что это означает на практике?Во-первых, реальную эвакуацию с помощью вертолета. Не маркетинговое обещание, что такая опция включена, а четкие гарантии того, что в критической ситуации помощь действительно прилетит. Это требует прямых договоров со специализированными компаниями, проработанной логистики и четкой гарантии оплаты их услуг.Во-вторых, цифровую экосистему безопасности. Большинство людей не знают, что перед походом в горы нужно регистрировать маршрут в МЧС — это занимает всего две минуты, но может спасти жизнь. Нужны простые инструменты для связи со спасательными службами, минуя длинные цепочки переадресаций московских колл-центров.В-третьих, гибкую тарификацию. Штурм Эльбруса с базы Гара-Баши до пика занимает около двенадцати часов — именно в эти часы риск максимален. Зачем платить за страховку весь месяц похода, если реальная опасность концентрируется в короткие периоды?Технологии меняют правила игрыСовременные технологии открывают новые возможности для страхования экстремалов. Мобильные приложения могут интегрировать регистрацию маршрутов, прямую связь с территориальными спасательными отрядами, консультации по погодным условиям. GPS-трекинг помогает быстро найти пострадавшего. Система управления полисом по часам позволяет активировать защиту только в моменты реального риска.Создание новых продуктов требует инвестиций в IT, но дает конкурентные преимущества. Пока большинство игроков рынка предпочитает обходить экстремальщиков стороной, это создает возможности для тех, кто готов глубоко погружаться в специфику и строить долгосрочные отношения с этой аудиторией.Смена парадигмыТрадиционно страхование — это продукт, с которым клиент взаимодействует дважды: при покупке и при наступлении страхового случая. Экстремальные виды спорта требуют другого подхода — постоянного взаимодействия, образовательной функции, превентивных мер.Страховая компания может стать навигатором безопасности, помогая спортсменам принимать правильные решения еще до выхода на маршрут. Это меняет саму концепцию страхования — от "защиты от рисков" к "управлению рисками".Демографические и социальные тренды работают в пользу развития сегмента страхования для экстремалов. Идет смена поколений страхователей — молодые клиенты ищут не просто финансовую защиту, а комплексные решения, которые отвечают их образу жизни. А рост внутреннего туризма увеличивает количество людей, вовлеченных в активный отдых.Страховые компании постепенно начинают это понимать. Появляются первые попытки спонсорства спортивных федераций, создания специализированных продуктов. Но пока большинство этих инициатив остается на поверхностном уровне. Рынок экстремального страхования в России только формируется. У тех, кто готов инвестировать в технологии, изучать потребности спортсменов и строить реально работающие решения, есть шанс занять лидирующие позиции в этой перспективной нише.Автор – исполнительный директор "СберСтрахования Жизни" Ирина Корсакова

