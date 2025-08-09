Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД оценил встречу лидеров Армении и Азербайджана в США - 09.08.2025
МИД оценил встречу лидеров Армении и Азербайджана в США
МИД оценил встречу лидеров Армении и Азербайджана в США - 09.08.2025, ПРАЙМ
МИД оценил встречу лидеров Армении и Азербайджана в США
Встреча руководства Армении и Азербайджана в США заслуживает положительной оценки, но подключение внерегиональных игроков не должно создавать дополнительных... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T17:26+0300
2025-08-09T17:26+0300
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Встреча руководства Армении и Азербайджана в США заслуживает положительной оценки, но подключение внерегиональных игроков не должно создавать дополнительных трудностей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели. В связи с этим встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД. Она добавила, что оптимальный вариант для решения проблем Южного Кавказа заключается в поиске и реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке соседей — России, Ирана, Турции. "Подключение внерегиональных игроков должно работать на укрепление мирной повестки и не создавать дополнительных трудностей и разделительных линий. Хотелось бы избежать печального опыта западного содействия урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке", — отметила дипломат. Москва дополнительно проанализирует заявления из Вашингтона о разблокировке региональных коммуникаций, сообщила Захарова. "В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила. Важно учитывать и фактор членства Армении в едином таможенном пространстве ЕАЭС, в частности, в отношении организации транзитных грузоперевозок через территорию республики", — говорится в комментарии. Дипломат отметила, что важнейшее значение в установлении мира между двумя южнокавказскими республиками будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. "Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств", — заключила Захарова.Накануне по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президентов Азербайджана и США Ильхама Алиева и Дональда Трампа в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между странами.
17:26 09.08.2025
 
МИД оценил встречу лидеров Армении и Азербайджана в США

Захарова: встреча лидеров Армении и Азербайджана в США заслуживает положительной оценки

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп подписывает трехстороннюю совместную декларацию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Президент США Дональд Трамп подписывает трехстороннюю совместную декларацию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Встреча руководства Армении и Азербайджана в США заслуживает положительной оценки, но подключение внерегиональных игроков не должно создавать дополнительных трудностей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели. В связи с этим встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Она добавила, что оптимальный вариант для решения проблем Южного Кавказа заключается в поиске и реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке соседей — России, Ирана, Турции.
"Подключение внерегиональных игроков должно работать на укрепление мирной повестки и не создавать дополнительных трудностей и разделительных линий. Хотелось бы избежать печального опыта западного содействия урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке", — отметила дипломат.
Москва дополнительно проанализирует заявления из Вашингтона о разблокировке региональных коммуникаций, сообщила Захарова.
"В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила. Важно учитывать и фактор членства Армении в едином таможенном пространстве ЕАЭС, в частности, в отношении организации транзитных грузоперевозок через территорию республики", — говорится в комментарии.
Дипломат отметила, что важнейшее значение в установлении мира между двумя южнокавказскими республиками будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.
"Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств", — заключила Захарова.
Накануне по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президентов Азербайджана и США Ильхама Алиева и Дональда Трампа в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между странами.
Пашинян назвал проект "Маршрут Трампа" крупнейшим в истории Армении
