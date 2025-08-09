https://1prime.ru/20250809/uzbekistan--860503564.html

Узбекистан заявил о намерении построить с "Росатомом" АЭС большой мощности

2025-08-09T10:43+0300

ташкент

ТАШКЕНТ, 9 авг - ПРАЙМ. Узбекистан постарается в кратчайшие сроки построить с госкорпорацией "Росатом" атомную электростанцию большой мощности, заявил директор агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом) Азим Ахмедхаджаев. "Это означает, что необходимо изучить все возможности подключения большой станции к нашей энергосистеме. Мы постараемся в кратчайшие сроки построить более крупную станцию и внедрить более крупную систему", - сказал Ахмедходжаев в интервью телеканалу Uzbekiston 24, говоря о перспективах строительства АЭС большой мощности Он уточнил, что в этом направлении с российской госкорпорацией "Росатом" подписан документ, на основании которого проводится изучение. В июне Узатом и "Росатом" подписали соглашение об условиях проекта по строительству крупной АЭС в Узбекистане. Проект предполагает два энергоблока ВВЭР-1000 (по 1 ГВт) с возможностью расширения до четырёх. Создана совместная рабочая группа, которая займётся изучением основных аспектов проекта, оценкой стоимости строительства, а затем примет решение. В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ). Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года.

