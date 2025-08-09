https://1prime.ru/20250809/uzbekistan--860503564.html
Узбекистан заявил о намерении построить с "Росатомом" АЭС большой мощности
Узбекистан заявил о намерении построить с "Росатомом" АЭС большой мощности - 09.08.2025, ПРАЙМ
Узбекистан заявил о намерении построить с "Росатомом" АЭС большой мощности
Узбекистан постарается в кратчайшие сроки построить с госкорпорацией "Росатом" атомную электростанцию большой мощности, заявил директор агентства по атомной... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T10:43+0300
2025-08-09T10:43+0300
2025-08-09T10:43+0300
энергетика
узбекистан
ташкент
росатом
аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/30/834583061_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_9cfed40268102f67aed10164574991a8.jpg
ТАШКЕНТ, 9 авг - ПРАЙМ. Узбекистан постарается в кратчайшие сроки построить с госкорпорацией "Росатом" атомную электростанцию большой мощности, заявил директор агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом) Азим Ахмедхаджаев. "Это означает, что необходимо изучить все возможности подключения большой станции к нашей энергосистеме. Мы постараемся в кратчайшие сроки построить более крупную станцию и внедрить более крупную систему", - сказал Ахмедходжаев в интервью телеканалу Uzbekiston 24, говоря о перспективах строительства АЭС большой мощности Он уточнил, что в этом направлении с российской госкорпорацией "Росатом" подписан документ, на основании которого проводится изучение. В июне Узатом и "Росатом" подписали соглашение об условиях проекта по строительству крупной АЭС в Узбекистане. Проект предполагает два энергоблока ВВЭР-1000 (по 1 ГВт) с возможностью расширения до четырёх. Создана совместная рабочая группа, которая займётся изучением основных аспектов проекта, оценкой стоимости строительства, а затем примет решение. В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ). Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года.
https://1prime.ru/20250809/aes-860491244.html
узбекистан
ташкент
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/30/834583061_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_f6cf77e6ca16155bd4bcc49e55f3f6ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, ташкент, росатом, аэс
Энергетика, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, Росатом, АЭС
Узбекистан заявил о намерении построить с "Росатомом" АЭС большой мощности
Ахмедхаджаев: Узбекистан постарается построить с "Росатомом" АЭС большой мощности
ТАШКЕНТ, 9 авг - ПРАЙМ. Узбекистан постарается в кратчайшие сроки построить с госкорпорацией "Росатом" атомную электростанцию большой мощности, заявил директор агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом) Азим Ахмедхаджаев.
"Это означает, что необходимо изучить все возможности подключения большой станции к нашей энергосистеме. Мы постараемся в кратчайшие сроки построить более крупную станцию и внедрить более крупную систему", - сказал Ахмедходжаев в интервью телеканалу Uzbekiston 24, говоря о перспективах строительства АЭС большой мощности
Он уточнил, что в этом направлении с российской госкорпорацией "Росатом" подписан документ, на основании которого проводится изучение.
В июне Узатом и "Росатом" подписали соглашение об условиях проекта по строительству крупной АЭС в Узбекистане. Проект предполагает два энергоблока ВВЭР-1000 (по 1 ГВт) с возможностью расширения до четырёх. Создана совместная рабочая группа, которая займётся изучением основных аспектов проекта, оценкой стоимости строительства, а затем примет решение.
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ). Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.
"Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года.
Строительство малой АЭС в Узбекистане при Росатоме начнется в 2026 году