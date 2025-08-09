Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол назвал встречу Путина и Трампа на Аляске символичной - 09.08.2025
Посол назвал встречу Путина и Трампа на Аляске символичной
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске - символичное решение, которое может отсылать к общему арктическому будущему стран, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Аляска отсылает к позитивной части нашей общей истории: вооруженный нейтралитет Екатерины II в годы американской Войны за независимость и две русские эскадры у берегов Америки в Гражданскую войну в США. Конечно, встреча может отсылать к общему арктическому будущему двух стран", - сказал Яковенко. Он добавил, что решение лидеров встретиться на Аляске оказалось довольно неожиданным для многих и символичным. "Это дипломатия сильных суверенных держав в действии, очищенная от интриг и мелких интересов европейских столиц", - заключил Яковенко. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
Посол назвал встречу Путина и Трампа на Аляске символичной

© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске - символичное решение, которое может отсылать к общему арктическому будущему стран, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Аляска отсылает к позитивной части нашей общей истории: вооруженный нейтралитет Екатерины II в годы американской Войны за независимость и две русские эскадры у берегов Америки в Гражданскую войну в США. Конечно, встреча может отсылать к общему арктическому будущему двух стран", - сказал Яковенко.
Он добавил, что решение лидеров встретиться на Аляске оказалось довольно неожиданным для многих и символичным.
"Это дипломатия сильных суверенных держав в действии, очищенная от интриг и мелких интересов европейских столиц", - заключил Яковенко.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
Заголовок открываемого материала