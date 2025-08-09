https://1prime.ru/20250809/vstrecha--860506563.html

Посол назвал встречу Путина и Трампа на Аляске символичной

Посол назвал встречу Путина и Трампа на Аляске символичной - 09.08.2025, ПРАЙМ

Посол назвал встречу Путина и Трампа на Аляске символичной

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске - символичное решение, которое может отсылать к общему арктическому будущему стран,... | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T11:35+0300

2025-08-09T11:35+0300

2025-08-09T11:35+0300

политика

россия

общество

сша

аляска

рф

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_e3b2280d2211e2ecdbc59a37ccde099f.jpg

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске - символичное решение, которое может отсылать к общему арктическому будущему стран, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Аляска отсылает к позитивной части нашей общей истории: вооруженный нейтралитет Екатерины II в годы американской Войны за независимость и две русские эскадры у берегов Америки в Гражданскую войну в США. Конечно, встреча может отсылать к общему арктическому будущему двух стран", - сказал Яковенко. Он добавил, что решение лидеров встретиться на Аляске оказалось довольно неожиданным для многих и символичным. "Это дипломатия сильных суверенных держав в действии, очищенная от интриг и мелких интересов европейских столиц", - заключил Яковенко. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.

https://1prime.ru/20250809/zelenskiy-860493686.html

сша

аляска

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, аляска, рф, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, совбез