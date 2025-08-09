https://1prime.ru/20250809/vstrecha--860506563.html
Посол назвал встречу Путина и Трампа на Аляске символичной
Посол назвал встречу Путина и Трампа на Аляске символичной - 09.08.2025, ПРАЙМ
Посол назвал встречу Путина и Трампа на Аляске символичной
Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске - символичное решение, которое может отсылать к общему арктическому будущему стран,... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T11:35+0300
2025-08-09T11:35+0300
2025-08-09T11:35+0300
политика
россия
общество
сша
аляска
рф
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_e3b2280d2211e2ecdbc59a37ccde099f.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске - символичное решение, которое может отсылать к общему арктическому будущему стран, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Аляска отсылает к позитивной части нашей общей истории: вооруженный нейтралитет Екатерины II в годы американской Войны за независимость и две русские эскадры у берегов Америки в Гражданскую войну в США. Конечно, встреча может отсылать к общему арктическому будущему двух стран", - сказал Яковенко. Он добавил, что решение лидеров встретиться на Аляске оказалось довольно неожиданным для многих и символичным. "Это дипломатия сильных суверенных держав в действии, очищенная от интриг и мелких интересов европейских столиц", - заключил Яковенко. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
https://1prime.ru/20250809/zelenskiy-860493686.html
сша
аляска
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_29:0:1374:1009_1920x0_80_0_0_a5cc103bba00d73af382a6d786b475b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , сша, аляска, рф, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, совбез
Политика, РОССИЯ, Общество , США, Аляска, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Совбез
Посол назвал встречу Путина и Трампа на Аляске символичной
Посол Яковенко: встреча Путина и Трампа на Аляске может отсылать к арктическому будущему
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске - символичное решение, которое может отсылать к общему арктическому будущему стран, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Аляска отсылает к позитивной части нашей общей истории: вооруженный нейтралитет Екатерины II в годы американской Войны за независимость и две русские эскадры у берегов Америки в Гражданскую войну в США. Конечно, встреча может отсылать к общему арктическому будущему двух стран", - сказал Яковенко.
Он добавил, что решение лидеров встретиться на Аляске оказалось довольно неожиданным для многих и символичным.
"Это дипломатия сильных суверенных держав в действии, очищенная от интриг и мелких интересов европейских столиц", - заключил Яковенко.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по украинскому конфликту