На Аляске подорожали отели перед встречей Путина и Трампа

2025-08-10T12:16+0300

2025-08-10T12:16+0300

2025-08-10T12:17+0300

ВАШИНГТОН, 10 авг – ПРАЙМ. Некоторые отели в крупнейшем городе американского штата Аляска Анкоридже подорожали почти в два раза в преддверии встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, выяснило РИА Новости. Агентство сравнило стоимость номеров сразу после заявления президента США о проведении встречи с Путиным на Аляске и спустя два дня. Для анализа были выбраны даты, названные американским лидером, – 15 августа (с ночевкой на 16-е). В качестве источника данных использовался сервис бронирования Booking.com. Так, к примеру, отель "Hilton Anchorage" на соответствующем сайте вскоре после анонса саммита стоил 347 долларов за ночь, теперь – 657. "Wyndham Garden Anchorage Airport" подорожал с 499 до 609 долларов за ночь, "The Wildbirch Hotel in JdV by Hyatt" – с 322 до 547 долларов за то же время. "Hampton Inn Anchorage" – с 352 до 616 долларов за ночь.

