https://1prime.ru/20250810/bfmtv-860536805.html

СМИ: посещаемость ресторанов во Франции снизилась более чем на 15%

СМИ: посещаемость ресторанов во Франции снизилась более чем на 15% - 10.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: посещаемость ресторанов во Франции снизилась более чем на 15%

Посещаемость ресторанов во Франции снизилась более чем на 15% из-за слишком высоких цен, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Союз работников... | 10.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-10T16:34+0300

2025-08-10T16:34+0300

2025-08-10T16:34+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

франция

банк франции

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860536653_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_a80590bb7869cc7356ccbb3b252b6158.jpg

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Посещаемость ресторанов во Франции снизилась более чем на 15% из-за слишком высоких цен, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Союз работников ресторанно-гостиничного бизнеса Франции. "Посещаемость ресторанов во Франции за последнее время снизилась на 15-20%. Многие посетители указывают на слишком высокие цены в заведениях", - говорится в материале. При этом на юге Франции спад посещаемости ресторанов не останавливает даже летний сезон отпусков. Владелец одного из ресторанов города Монпелье на юге страны Оливье Фрербо пожаловался телеканалу, что посещаемость его ресторана упала на 50% в сравнении с летом 2024 года; результаты работы своего ресторана в июле 2025 года он оценил не иначе, как "пустые". Директор центра исследования потребления UFC-Que Choisir Грегори Каре заявил телеканалу, что стоимость ресторанных блюд растет с почти той же скоростью, что и стоимость продуктов в супермаркетах, однако покупки в них, в отличие от питания в ресторанах - незаменимая статья расходов для потребителей. По данным Банка Франции, приводимым телеканалом, в стране из-за экономических проблем ежедневно закрываются в среднем 22 ресторана. Национальный институт статистики Франции (Insee) в июле сообщил, что доля жителей Франции, проживающих за чертой бедности в 2023 году, достигла 15,4% - самого высокого значения за почти 30-летнюю историю наблюдения.

https://1prime.ru/20250810/echos-860533148.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, франция, банк франции