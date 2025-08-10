https://1prime.ru/20250810/bloomberg-860531515.html

СМИ: китайская CATL приостановила работу на крупном литиевом руднике

СМИ: китайская CATL приостановила работу на крупном литиевом руднике - 10.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: китайская CATL приостановила работу на крупном литиевом руднике

Крупнейший в мире китайский производитель литий-ионных аккумуляторов CATL приостановил производство на крупном литиевом руднике в провинции Цзянси на... | 10.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-10T12:45+0300

2025-08-10T12:45+0300

2025-08-10T12:45+0300

экономика

промышленность

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_233dc7e24b4fca8218d324e46d78bc7b.jpg

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Крупнейший в мире китайский производитель литий-ионных аккумуляторов CATL приостановил производство на крупном литиевом руднике в провинции Цзянси на юго-востоке Китая по меньшей мере на три месяца, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. "Гигант в области аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL - ред.) приостановил производство на крупном литиевом руднике в китайской провинции Цзянси по меньшей мере на три месяца. CATL выпустил внутреннее объявление о том, что рудник Цзяньсяво временно приостановит работу", - передает агентство в воскресенье. По словам одного из источников, связанные перерабатывающие заводы в близлежащем Ичуне были проинформированы об этом решении, добавляет агентство.

https://1prime.ru/20250810/ft-860525129.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, китай