СМИ: китайская CATL приостановила работу на крупном литиевом руднике
2025-08-10T12:45+0300
2025-08-10T12:45+0300
2025-08-10T12:45+0300
экономика
промышленность
китай
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Крупнейший в мире китайский производитель литий-ионных аккумуляторов CATL приостановил производство на крупном литиевом руднике в провинции Цзянси на юго-востоке Китая по меньшей мере на три месяца, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. "Гигант в области аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL - ред.) приостановил производство на крупном литиевом руднике в китайской провинции Цзянси по меньшей мере на три месяца. CATL выпустил внутреннее объявление о том, что рудник Цзяньсяво временно приостановит работу", - передает агентство в воскресенье. По словам одного из источников, связанные перерабатывающие заводы в близлежащем Ичуне были проинформированы об этом решении, добавляет агентство.
Экономика, Промышленность, КИТАЙ
