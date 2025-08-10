Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: китайская CATL приостановила работу на крупном литиевом руднике - 10.08.2025
СМИ: китайская CATL приостановила работу на крупном литиевом руднике
2025-08-10T12:45+0300
2025-08-10T12:45+0300
экономика
промышленность
китай
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Крупнейший в мире китайский производитель литий-ионных аккумуляторов CATL приостановил производство на крупном литиевом руднике в провинции Цзянси на юго-востоке Китая по меньшей мере на три месяца, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. "Гигант в области аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL - ред.) приостановил производство на крупном литиевом руднике в китайской провинции Цзянси по меньшей мере на три месяца. CATL выпустил внутреннее объявление о том, что рудник Цзяньсяво временно приостановит работу", - передает агентство в воскресенье. По словам одного из источников, связанные перерабатывающие заводы в близлежащем Ичуне были проинформированы об этом решении, добавляет агентство.
промышленность, китай
Экономика, Промышленность, КИТАЙ
12:45 10.08.2025
 
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Крупнейший в мире китайский производитель литий-ионных аккумуляторов CATL приостановил производство на крупном литиевом руднике в провинции Цзянси на юго-востоке Китая по меньшей мере на три месяца, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
"Гигант в области аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL - ред.) приостановил производство на крупном литиевом руднике в китайской провинции Цзянси по меньшей мере на три месяца. CATL выпустил внутреннее объявление о том, что рудник Цзяньсяво временно приостановит работу", - передает агентство в воскресенье.
По словам одного из источников, связанные перерабатывающие заводы в близлежащем Ичуне были проинформированы об этом решении, добавляет агентство.
