"Отчаянно": планы Киева и ЕС по срыву саммита на Аляске поразили журналиста - 10.08.2025
"Отчаянно": планы Киева и ЕС по срыву саммита на Аляске поразили журналиста
2025-08-10T15:10+0300
2025-08-10T15:10+0300
политика
сша
киев
аляска
дональд трамп
владимир путин
урсула фон дер ляйен
ес
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Европа и Украина, поддавшись панике, стремятся помешать встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз."ЕС и его коррумпированная марионетка в Киеве отчаянно пытаются сорвать саммит на Аляске", — написал он в соцсети X.Кроме того, журналист отметил, что, согласно информации от европейских источников, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен испытывает "ярость" и намекает на "второе предательство" со стороны США. Это связано с недавней торговой сделкой, в результате которой на почти весь экспорт из ЕС в США будут введены пошлины в размере 15 процентов.Ранее в субботу Wall Street Journal сообщила, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое, по их мнению, могло бы стать основой для предстоящих переговоров президентов России и США. Источники издания сообщили, что это предложение было выдвинуто в Великобритании и представлено вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, а также спецпосланникам Трампа Киту Келлогу и Стиву Уиткоффу.
сша, киев, аляска, дональд трамп, владимир путин, урсула фон дер ляйен, ес
Политика, США, Киев, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
15:10 10.08.2025
 
© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Европа и Украина, поддавшись панике, стремятся помешать встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"ЕС и его коррумпированная марионетка в Киеве отчаянно пытаются сорвать саммит на Аляске", — написал он в соцсети X.
Кроме того, журналист отметил, что, согласно информации от европейских источников, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен испытывает "ярость" и намекает на "второе предательство" со стороны США. Это связано с недавней торговой сделкой, в результате которой на почти весь экспорт из ЕС в США будут введены пошлины в размере 15 процентов.
Ранее в субботу Wall Street Journal сообщила, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое, по их мнению, могло бы стать основой для предстоящих переговоров президентов России и США. Источники издания сообщили, что это предложение было выдвинуто в Великобритании и представлено вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, а также спецпосланникам Трампа Киту Келлогу и Стиву Уиткоффу.
