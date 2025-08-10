https://1prime.ru/20250810/bouz--860534881.html

"Отчаянно": планы Киева и ЕС по срыву саммита на Аляске поразили журналиста

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Европа и Украина, поддавшись панике, стремятся помешать встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз."ЕС и его коррумпированная марионетка в Киеве отчаянно пытаются сорвать саммит на Аляске", — написал он в соцсети X.Кроме того, журналист отметил, что, согласно информации от европейских источников, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен испытывает "ярость" и намекает на "второе предательство" со стороны США. Это связано с недавней торговой сделкой, в результате которой на почти весь экспорт из ЕС в США будут введены пошлины в размере 15 процентов.Ранее в субботу Wall Street Journal сообщила, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое, по их мнению, могло бы стать основой для предстоящих переговоров президентов России и США. Источники издания сообщили, что это предложение было выдвинуто в Великобритании и представлено вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, а также спецпосланникам Трампа Киту Келлогу и Стиву Уиткоффу.

