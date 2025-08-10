Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
CNN сравнил встречу Путина и Трампа на Аляске с поражением Украины - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250810/cnn-860522647.html
CNN сравнил встречу Путина и Трампа на Аляске с поражением Украины
CNN сравнил встречу Путина и Трампа на Аляске с поражением Украины - 10.08.2025, ПРАЙМ
CNN сравнил встречу Путина и Трампа на Аляске с поражением Украины
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, запланированная на предстоящую пятницу, похожа на медленное поражение Украины,... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T03:53+0300
2025-08-10T03:53+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
cnn
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860522647.jpg?1754787197
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, запланированная на предстоящую пятницу, похожа на медленное поражение Украины, считает телеканал CNN. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Саммит Трампа и Путина на Аляске напоминает медленное поражение Украины", - под таким заголовком вышла публикация на сайте американского телеканала. CNN отмечает, что обстановка вокруг саммита сложилась благоприятно для РФ. Кроме того, срок, ранее установленный Трампом для заключения перемирия между Москвой и Киевом, истек в пятницу "практически незаметно" на фоне обсуждения предстоящей встречи лидеров - угроза санкциями в адрес РФ "испарилась". CNN также обращает внимание на успех российских войск на передовой. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.
рф
аляска
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, cnn, new york times
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, CNN, New York Times
03:53 10.08.2025
 
CNN сравнил встречу Путина и Трампа на Аляске с поражением Украины

CNN: встреча Путина и Трампа на Аляске напоминает медленное поражение Украины

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, запланированная на предстоящую пятницу, похожа на медленное поражение Украины, считает телеканал CNN.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
"Саммит Трампа и Путина на Аляске напоминает медленное поражение Украины", - под таким заголовком вышла публикация на сайте американского телеканала.
CNN отмечает, что обстановка вокруг саммита сложилась благоприятно для РФ. Кроме того, срок, ранее установленный Трампом для заключения перемирия между Москвой и Киевом, истек в пятницу "практически незаметно" на фоне обсуждения предстоящей встречи лидеров - угроза санкциями в адрес РФ "испарилась". CNN также обращает внимание на успех российских войск на передовой.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФАляскаСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийCNNNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала