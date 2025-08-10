https://1prime.ru/20250810/cnn-860522647.html

CNN сравнил встречу Путина и Трампа на Аляске с поражением Украины

CNN сравнил встречу Путина и Трампа на Аляске с поражением Украины

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, запланированная на предстоящую пятницу, похожа на медленное поражение Украины, считает телеканал CNN. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Саммит Трампа и Путина на Аляске напоминает медленное поражение Украины", - под таким заголовком вышла публикация на сайте американского телеканала. CNN отмечает, что обстановка вокруг саммита сложилась благоприятно для РФ. Кроме того, срок, ранее установленный Трампом для заключения перемирия между Москвой и Киевом, истек в пятницу "практически незаметно" на фоне обсуждения предстоящей встречи лидеров - угроза санкциями в адрес РФ "испарилась". CNN также обращает внимание на успех российских войск на передовой. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.

